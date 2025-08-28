Egy gyerek is meghalt a Kijevet ért éjjeli bombatámadásban

Folyamatosan bombázta Ukrajnát az éjjel Oroszország, Kijevben három ember halt meg, köztük egy gyerek – írja a BBC.

Vitalij Klicsko polgármester szerint az ukrán főváros elleni támadás nagyon súlyos volt, a katonai tisztviselők pedig megerősítették, hogy legalább 24 ember megsérült. A polgármester hozzátette, hogy egy ötemeletes épület összeomlott a Darnytski kerületben, és egy a szomszédos Dnipro kerületben található lakóház is kigyulladt.

Mentők és tűzoltók dolgoznak egy lakóépület helyszínén, amelyet orosz rakéták és drónok támadtak meg Oroszország Ukrajna elleni támadása során, Kijevben, Ukrajnában, 2025. augusztus 28-án. Fotó: Thomas Peter/REUTERS

A rakétatámadás azután történt, hogy orosz drónok az ukrán energiainfrastruktúrát támadta, ami több mint százezer ukrán otthonban okozott áramkimaradást – közölte szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Tymur Tkachenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az elhunyt gyerek egy 14 éves lány volt. A legutóbbi dróncsapásokban legalább öt gyerek megsérült. Megjegyezte, hogy több mint 20 helyszínen támadták Kijevet, és számos épület, köztük egy óvoda is kigyulladt.

Kedden Zelenszkij Kijevben találkozott a brit fegyveres erők vezetőjével, Tony Radakin admirálissal, ahol a háború befejezésének lehetőségeiről tárgyaltak. Steve Witkoff amerikai különmegbízott kijelentette, hogy a héten New Yorkban találkozik ukrán képviselőkkel, és a Fox Newsnak azt mondta, „minden nap tárgyalunk az oroszokkal”.