Zelenszkij Magyarországtól is reakciót vár a Kijevet ért súlyos támadás után

Két hét viszonylagos nyugalom után éjjel Oroszország ismét intenzív támadást indított Ukrajna ellen. A legfrissebb hírek szerint 14-en haltak meg az éjjeli támadássorozatban, közülük legalább három gyerek. 38-an megsérültek, több eltűnt személyt még keresnek. Megsérült a támadásban az Európai Unió kijevi delegációjának épülete is.

„Jelenleg Kijevben az elsősegélynyújtók egy orosz támadás után egy átlagos lakóépület romjait takarítják el. Újabb hatalmas támadás városaink és közösségeink ellen. Újabb gyilkosságok” – így kezdődik Volodomir Zelenszkij éjszakai támadásra reagáló posztja. Az ukrán elnök szerint az orosz támadássorozat mindenkinek „egyértelmű válasz”, akik tűzszünetet és diplomáciai megoldást várnának a háborúzó felektől. „Oroszország a tárgyalóasztal helyett a ballisztikus fegyvereket választja. A háború befejezése helyett a gyilkolás folytatását választja.” Szerinte Oroszország kihasználja, hogy nem kell következményekkel számolnia, és a világ egy része „szemet huny a meggyilkolt gyermekek felett, és kifogásokat keres Putyin tetteire.”

„Várjuk Magyarország reakcióját. A gyerekek halála mindennél nagyobb érzelmeket kell, hogy kiváltson”.

Zelenszkij egyedül Kínát nevezte még meg Magyarország mellett, ahonnan reakciót vár. Az ukrán elnök Oroszország elleni további szankciók kivetését is szorgalmazza.

Cikkünk megjelenésének időpontjáig a magyar kormány még nem reagált a támadásra, viszont Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette: kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát.