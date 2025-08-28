Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát

A Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi súlyos légicsapás támadás volt Magyarország szuverenitása ellen, ezért a kormány kitiltja az azt végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról, és a teljes schengeni övezetből – közölte Szijjártó Péter csütörtökön.

A külügyminiszter közölte, hogy Ukrajna az elmúlt időszakban több támadást is indított a Barátság kőolajvezeték ellen. „Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadások elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak” – mondta Szijjártó, a Facebookra is feltöltött videójában.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

A miniszter szerint a legutóbbi támadás a Barátság kőolajvezeték ellen „olyan súlyos volt, hogy a helyreállítási munkák olyan hosszú ideig tartottak, hogy kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használni”. Szijjártó azt mondta, hogy a kormány ezt támadásként értékeli Magyarország szuverenitása ellen, „ezért azt a döntést hoztuk, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni legutóbbi rendkívül súlyos támadásokat végrehajtó katonai egység parancsnokát kitiltjuk Magyarországról és kitiltjuk a teljes schengeni övezetből”.

„Ez az ukrán állampolgár az elkövetkezendő években nem léphet sem Magyarország, sem a schengeni övezet területére” – tette hozzá. A miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány a jövőben is meg fogja védeni a nemzeti érdekeket. „Mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek. Így van ez most is” – közölte Szijjártó.

Videójában ugyan nem nevesíti, kit tiltott ki Magyarország, de jó eséllyel az ukrán drónhaderőnem júniusban kinevezett parancsnokáról, Robert Brovdiról van szó, akinek háborús hívójele a „Magyar”. Az ungvári születésű Brovdi szokásos „Magyar” hívójelével ellátott üzenetében, a Barátság elleni második támadásról szóló ukrán nyelvű posztjába egy magyar „Ruszkik haza!” mondatot is beleírt.

A Barátságot ért támadássorozat hátteréről, és arról, hogy miért most támadják a kőolajvezetéket az ukránok hétfőn megjelent cikkünkben írtunk részletesen.