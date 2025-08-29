Nem költözhet mostantól Pilisre a munkakerülő, az erőszakos bűnöző és az sem, aki nem tud magyarul

Az életellenes, az erőszakos, a drogos bűncselekmények elkövetői és a munkakerülők előtt sem költözhetnek ezentúl Pilis városába a helyi képviselő testület döntése alapján. László Attila polgármester közleményben tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy 2025. szeptember 1-től mely büntetett előéletű személy nem létesíthet pilisi lakcímet (ide tartozik mindenki, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt).

László Attila pilisi polgármester Fotó: Németh Dániel/444

De itt még nem ér véget a lista: nem költözhet a városba, akit a képviselő-testület, a polgármester vagy a jegyző jogerősen bírsággal sújtott, és még nem fizette meg; de azok sem létesíthetnek nem rendelkeznek legalább egy éves társadalombiztosítási jogviszonnyal, egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonnyal; és az sem, aki nem érti és nem beszéli a magyar nyelvet.

