Orosz ügynöknek nevezte Trumpot a portugál elnök

Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök „orosz ügynöknek” minősítette Donald Trump amerikai elnököt, élesen bírálva őt amiatt, hogy visszafogottan bánik Moszkvával, miközben Ukrajna a létéért küzd Oroszországgal szemben.

De Sousa szerdán, a jobbközép PSD által szervezett ifjúsági rendezvényen azt mondta:

A világ legnagyobb szuperhatalmának vezetője objektíve szovjet, illetve orosz ügynök. Legalábbis úgy működik.

Hozzátette, hogy az amerikai vezetés stratégiailag az Orosz Föderációt részesíti előnyben. Az USA korábban szilárdan támogatta Ukrajnát, szankciókat vezetett be Oroszország ellen a Krím 2014-es annektálása és a teljes invázió után. De Sousa szerint azonban az amerikai vezetés „a konfliktusban szövetségesből döntőbíróvá vált”, és Trump csak „az egyik csapattal” akar tárgyalni.

A portugál és az amerikai elnök 2018-ban Fotó: NICHOLAS KAMM/AFP

Trump 2022-ben „zseniálisnak” és „okosnak” nevezte Putyin invázióját, és bár elítélte az ukrán civilek elleni támadásokat, támogatta azokat az orosz javaslatokat, amelyek szerint Ukrajnának át kellene adnia a Donbasz régiót, el kellene ismernie a Krím annektálását, és soha ne lehessen NATO-tag. Trump eddig nem vezetett be új szankciókat Oroszország ellen, csak fenyegetőzött velük, és sokan kritizálták, amiért meghívta Alaszkába Vlagyimir Putyint, ahol mosolyogva tapsolta meg a kamerák előtt a háborús bűnös orosz elnököt. Az amerikai elnök ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az USA garantálná Ukrajna biztonságát egy békemegállapodás esetén.

Valószínű, hogy De Sousa nézeteit más európai vezetők is osztják, akik közül heten sietve Washingtonba utaztak, hogy támogassák Zelenszkijt a Trumppal való találkozóján az alaszkai csúcs után. (via The Daily Beast)