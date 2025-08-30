Fényes nappal, az utcán lőtték le a korábbi ukrán házelnököt Lvivben

„Ukrajna belügyminisztere, Ihor Klymenko és a főügyész, Ruszlan Kravcsenko éppen most jelentették az első ismert adatokat a szörnyű gyilkosságról Lvivben. Andrij Parubijt megölték. Részvétem a családjának és szeretteinek. Minden szükséges erőforrás és eszköz be van vonva a nyomozásba és az elkövető felkutatásába.” Ezt írta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en szombaton.

Lapinformációk szerint Parubijra Lviv Sihivszkij körzetében öt lövést adtak le, a helyszínen meghalt. Telegram csoportokban képek terjednek az esetről, melyeken a politikus holtteste látható és közzétettek egy fotót egy bukósisakos futárról, aki az információk szerint a merénylet elkövetője lehetett.

Andrij Parubij a Verhovna Rada elnökeként 2019-ben. Fotó: MAXYM MARUSENKO/NurPhoto via AFP

Andrij Parubij 2014-ben, a Majdanon zajló tüntetések egyik vezéralakja, „önvédelmi parancsnoka” volt. Janukovics elűzése után a kijevi országgyűlés, a Verhovna Rada elnöke lett, Petro Porosenko nevezte ki. A 2019-es választás után képviselő maradt, az volt haláláig.

Andrij Parubij a Majdanon. Fotó: EMERIC FOHLEN/NurPhoto via AFP

Parubij 1971-ben született Lviv közelében. A város egyetemén végzett történészként, a 91-es rendszerváltozás idején is az ország függetlenségéért tevékenykedett. t

