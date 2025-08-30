Hétfőtől nem terhelik plusz díjak, ha online veszünk autópálya-matricát

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára a tárca Facebook-oldalán szombaton.

Solymár Károly Balázs tájékoztatása szerint tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig. „Ennek szeptember elsejétől vége” - jelezte az államtitkár. Azt mondja, a döntésnek köszönhetően éves szinten két milliárd forinttal több marad az emberek zsebében.