Trump bizonytalan abban, hogy létrejön-e a Putyin-Zelenszkij találkozó

Donald Trump amerikai elnök a Daily Callernek adott interjúban elismerte: kétségei vannak, hogy létrejön-e Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij közvetlen találkozója, de ő maga azon dolgozik, hogy ez összejöjjön. Bár korábban jelezte, kész személyesen is közvetíteni, most inkább az ő részvételével kiegészült, háromoldalú egyeztetés megvalósulására számít.

„A háromoldalú tárgyalás meg fog valósulni. A kétoldalúról nem tudok, de a háromoldalú meg fog valósulni” – mondta az amerikai elnök.

Zelenszkij eközben bírálta Oroszországot, amiért szerinte szándékosan késleleti a béketárgyalásokat. Ukrajna elfogadta az amerikai fegyverszüneti javaslatot, és belemenne a Pityin-Zelenszkij találkozóba is, Moszkva azonban ellenáll.

A harctéren az orosz hadsereg folytatja offenzíváját a teljes frontvonalon. Az orosz vezérkar szerint március óta több mint 1350 négyzetmérföldnyi ukrán területet foglaltak el. Az elmúlt napokban Oroszország nagyszabású légicsapásokat mért Ukrajnára, több tucat civil áldozattal és súlyos károkkal. Kijev szerint mindez azt bizonyítja, hogy a Kreml továbbra sem hajlandó érdemi béketárgyalásokra, és a nyugati szankciók szigorítását sürgeti.

(CBS)