Trump: Minden választónál kötelező személyazonosság-ellenőrzést rendelek el

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke szombaton bejelentette, hogy egy olyan végrehajtási rendeletet tervez kiadni, ami minden választónak kötelezővé tenné a személyazonossága igazolását – írja a Reuters. Emellett hozzátette, hogy a „postai szavazás csak nagyon betegeknek és távol szolgáló katonáknak lenne engedélyezett.”

Donald Trump Fotó: SAUL LOEB/AFP

„A személyi igazolvány kötelező kell, hogy legyen minden egyes szavazáshoz. KIVÉTEL NINCS! Végrehajtási rendeletet fogok kiadni ennek érdekében!!!” – írta Trump a Truth Social közösségi oldalon.

Trump régóta bírálja az amerikai választási rendszert, és továbbra is azt állítja, bizonyíték nélkül, hogy a 2020-as választási veresége Joe Biden demokrata elnökkel szemben tömeges csalás eredménye volt. Ő és republikánus szövetségesei szintén alaptalanul hivatkoznak arra, hogy nem állampolgárok tömegesen szavaznak – ami törvénytelen és rendkívül ritka eset.

Évek óta követeli az elektronikus szavazógépek eltörlését is, és helyettük papíralapú szavazólapokat és kézi szavazatszámlálást szorgalmaz – ez azonban a választási tisztviselők szerint időigényesebb, költségesebb és kevésbé pontos, mint a gépi számlálás.

Augusztus elején Trump azt is bejelentette, hogy végrehajtási rendeletet fog kiadni a postai szavazás és a szavazógépek megszüntetéséről a 2026-os félidős választások előtt. Ugyanakkor az amerikai szövetségi választásokat állami szinten bonyolítják le, így nem világos, hogy az elnöknek van-e alkotmányos hatásköre ilyen intézkedések bevezetésére.

A 2026. november 3-i választások lesznek az első országos visszajelzések Trump bel- és külpolitikai intézkedéseiről azóta, hogy 2025 januárjában újra hatalomra került. A demokraták arra készülnek, hogy meg tudják törni a republikánusok többségét a képviselőházban és a szenátusban, hogy blokkolják Trump hazai programját.