Csak akkor költözhetsz Rajkára, ha fizetsz 1,5 milliót az önkormányzatnak

Újabb településsel gyarapodik a betelepülést feltételekhez kötő települések listája. Október 1-től Rajka is élt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőségekkel. A 24.hu szerint nem meglepő azonban az önkormányzat eme döntése, hiszen az elmúlt években nagyon gyorsan emelkedett a lakosok száma, ráadásul ma már az ott élők 70-80 százaléka szlovák nemzetiségű.

Ha valaki tehát Rajkára szeretne költözni, az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

büntetlen előélet,

kifizeti a betelepülési hozzájárulást,

valamint ha rendelkezik külföldi lakcímmel, akkor azt 60 napon belül megszünteti.

A betelepülési hozzájárulás mértéke 1,5 millió forint ingatlanvásárlás esetén. Ha olyan ingatlanban szeretne lakcímet létesíteni, amelynek tulajdonosa nem Rajkán lakik, akkor 500 ezret kell fizetni, ha pedig Rajkán az ingatlan tulajdonosa, akkor 300 ezret. Utóbbi két tétel azonban közérdekű kötelezettségvállalással is kiváltható. Természetesen mindenekelőtt az önkormányzatnak, a szomszédos tulajdonosoknak, illetve a rajkai lakosoknak elővásárlási joga van a kiszemelt ingatlanra.

Nemrég Pilis is megalkotta a saját szabályait, oda büntetett előéletű személy nem létesíthet pilisi lakcímet, Sátoraljaújhely pedig csak azokat engedi be, akik tudnak magyarul. Legelőször egyébként Mezőkeresztesen a rendeletalkotás lehetőségével, riportot is írtunk a városról. A legtöbb lakónak a romák jutottak eszébe a szabályozás kapcsán, a polgármester viszont azt mondta, a rendelet nincs senki ellen. Nem sokkal később hatályon kívül helyezték, miután a megyei kormányhivatal törvényességi felülvizsgálatot indított.