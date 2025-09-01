Irakli Kobahidze: Grúzia kész az EU bármelyik követelését teljesíteni, ha az észszerű

Tbiliszi kész az Európai Unió bármelyik követelését teljesíteni, feltéve, ha az észszerű – közölte Irakli Kobahidze georgiai (grúz) miniszterelnök.

A kormányfő az Európai Bizottság Maka Bocsorisvili külügyminiszternek címzett júliusi levelére reagált, amiben Brüsszel többek közt az ügynöktörvény és az „LMBT-propaganda” tilalmáról szóló jogszabály visszavonását követelte. Az EU azzal fenyegetett, hogy ha a követelései nem teljesülnek, felfüggeszti a vízummentességet Grúzia és az EU tagállamai között. A határidő augusztus 31. volt.

„Abszolút hajlandók vagyunk minden észszerű követelést teljesíteni. Meg kell indokolniuk nekünk, hogy követeléseik észszerűek, és mi természetesen teljesíteni fogjuk őket. Voltak egyes észszerű követelések, és mi azokat elejétől a végéig végrehajtottuk, de voltak észszerűtlen követelések is. Nem indokolták meg, hogy miért követelték őket. Többek között azt sem, miért voltak követeléseik az értékekkel vagy az átláthatósággal kapcsolatos törvényekkel. Nem tudják megindokolni, hogy miért lenne jó az átláthatóság hiánya, vagy az, hogy egy azonos nemű pár örökbe fogadhasson egy kiskorút” – mondta Kobahidze.

Irakli Kobahidze a függetlenség napján, 2025. máűjus 26-án Tbilisziben. Fotó: Irakli Gedenidze/AFP

Azt mondta, a külügyminisztérium hivatalos választ küldött az EU-nak a határidő leteltével. Irakli Kobahidze kész arra, hogy Brüsszelbe utazzon, ha az unió részéről meglesz a szándék a nyílt párbeszédre, de azt mondta, „ők vonakodnak a kommunikációtól”.

Az országot kormányzó Grúz Álom párt az elmúlt években egyre elutasítóbb lett a társadalmi sokszínűséggel szemben. (via MTI)