Mankóval ütlegelték Andrej Babišt egy kampányrendezvényen

Andrej Babišt, a populista ANO párt vezetőjét kb. 18 órakor megtámadták a Morva-Sziléziában található Dobrában: a párt közölte, hogy a volt cseh miniszterelnököt a fején ütötték meg, majd kórházba vitték, ahol CT-vizsgálatot végeznek rajta – írta meg az Expats.cz. A Novinky.cz szerint egy 50–60 év közötti férfi lépett a tömegbe, és egy mankóval kezdte ütni Babišt a fején és a hátán. A rendőrség egyből közbelépett, de eddig sem a hatóságok, sem Babiš nem nyilatkozott. A csehországi parlamenti választásokat október 3-4-én tarják.

Andrej Babiš kampányol Kutna Horában 2025. augusztus 18-án. Fotó: Michal Cizek/AFP

Vít Rakušan belügyminiszter a támadást elítélve azt mondta, az erőszak semmilyen formában nem elfogadható, és az ország jövőjét az érvek és gondolatok ütköztetésével kell alakítani, nem fizikai agresszióval. Az ANO első alelnöke, Karel Havlíček a kormánykoalíció pártjait hibáztatta, mondván: közvetlenül a Spolu, a Kalózpárt és az utóbbi napokban a STAN gyűlöletkampánya vezetett a támadáshoz. Szerinte a kampányukat félelem- és gyűlöletkeltésre alapozták, Babišt démonizálják, és most egy fejsérüléssel végződött az ügy, de legközelebb akár rosszabb is történhet. (via Telex)