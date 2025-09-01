Németország védelmi minisztere elutasította Ursula von der Leyen kijelentését az Ukrajnába küldendő európai csapatokról

Boris Pistorius Németország védelmi minisztere hétfőn élesen bírálta és idő előtti kijelentésnek minősítette Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének szavait az Ukrajnába küldendő európai csapatok tervéről, mondván, hogy von der Leyennek nincs felhatalmazása a kérdés megtárgyalására – írja a Reuters.

Fotó: FREDERICK FLORIN/AFP

Von der Leyen a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjúban azt mondta, hogy Európa „igen pontos terveket” készít egy többnemzetiségű csapat Ukrajnába küldésére, a háború utáni biztonsági garanciák részeként, amikhez az Egyesült Államok is támogatást nyújt majd. Mint mondta,

„Trump elnök megnyugtatott bennünket, hogy az amerikai jelenlét is a biztosíték részét fogja képezni” – mondta. „Ez teljesen egyértelmű volt, és többször is megerősítést nyert.”

Von der Leyen szerint a nyugati katonai jelenlét egy megerősített ukrán hadsereget támogatna, ami az elrettentő erő magját képezné. „Béke esetén Ukrajnának nagyszámú katonára lesz szüksége, akiknek jó fizetésre és természetesen modern felszerelésre van szükségük… kétségtelen, hogy ehhez majd az EU-nak kell hozzájárulnia” – mondta.

Emellett elmondta, hogy szerinte a meglévő uniós támogatásoknak békeidőben is fenn kell maradniuk, így „külön kiegészítő forrásokat kell biztosítani az ukrán hadsereg számára”. Az EU a katonák kiképzésének finanszírozását is folytatni fogja.

„Ezek olyan dolgok, amiket nem tárgyalnak meg azelőtt, hogy leülnek a tárgyalóasztalhoz azokkal a felekkel, akiknek beleszólásuk van az ügybe” – mondta Boris Pistorius német védelmi miniszter hétfőn, egy lőszergyár látogatása során újságíróknak.

„Én jobban teszem, ha nem kommentálom és semmilyen formában nem is erősítem meg ezeket a felvetéseket, azon kívül, hogy az Európai Uniónak semmiféle mandátuma vagy hatásköre nincs a csapatok állomásoztatásáról dönteni” – tette hozzá.