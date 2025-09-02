Németh Zsolt: Mi, magyarok is megszenvedtük az oroszok agresszióját, mi ezért az áldozatért nagyon tiszteljük Ukrajnát

A magyar kormány ukránellenes kampányát és ellenséges megszólalásait némileg ellenpontozva kifejezetten pozitívan beszélt a Magyarországon táborozó ukrán gyerekek előtt Ukrajnáról Németh Zsolt, a Fidesz külpolitikusa.

„Mi, magyarok is megszenvedtük az elmúlt évszázadokban, évtizedekben az oroszok agresszióját, például legutóbb 1956-ban”, amikor „orosz tankok foglalták el Magyarországot és nagyon sok ember halt meg abban a háborúban”

- mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Sátoraljaújhelyen, ahol a Rákóczi Szövetség 260 háborúban érintett ukrán gyereket, köztük hadiárvákat táboroztat egy hétre.

Németh Zsolt Tusványoson Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Németh a gyerekek előtt arról beszélt, hogy nagyon sok áldozatot kell hozniuk az ukrán gyermekeknek, édesapjuknak, édesanyjuknak és a családjaiknak.

„Mi ezért az áldozatért nagyon tisztelünk benneteket és tiszteljük Ukrajnát”

- hangsúlyozta a Fidesz mérsékelt atlantistának számító külpolitikusa, aki most arról tartott kiselőadást, hogy a közép-európai népek közösen tudják kiharcolni a szabadságot és a békét, és ehhez meg kell próbálni elmélyíteni a barátságot a népek között.

Németh Zsolt Tusványoson is szembement némileg a Fidesz meghatározó retorikájával: ott arról beszélt többek között, hogy a magyar kormánypárt nem Európa-ellenes, nem ukránellenes és nem is szélsőséges, és hogy soha nem hagytak kétséget afelől, hogy a háborúban Oroszország az agresszor.