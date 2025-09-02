Több mint 50 tonna gyanús mézet vont ki a forgalomból a Nébih

Több mint 55 tonna ismeretlen eredetű mézet vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A budapesti raktárhelyiségben nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak: összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt. A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer jellegű termékeket (gombok, USB-elosztók, izzók) is tároltak.

A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyagot találtak. A hordókon gyártói címke nem szerepelt, tetejükön filccel írt sorszám, oldalukon alul és felül nyomtatott számkód volt, amik közül a felső számsor jelentését az ügyfél sem tudta megmagyarázni. Az általa bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, ami a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövetőséget nem tudta igazolni, a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül.

Az OCM Systems Kereskedelmi Kft. decemberben juthatott hozzá a kifogásolt mézhez egy barterügylet során, és a vizsgálat azt is kiderítette, hogy más előírásoknak sem felelnek meg. Nem rendelkeznek többek között állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel, továbbá a rágcsáló- és rovarirtást sem tudták igazolni. Az eljárás folyamatban van, az érintett cég büntetésre számíthat. (Nébih)