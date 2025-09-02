Trump szerint a világ legborzalmasabb helye Chicago, oda is be akarja küldeni a Nemzeti Gárdát

Bár épp kedden egy amerikai szövetségi bíró jogellenesnek ítélte, hogy Donald Trump beküldte rendfenntartó erőként a Nemzeti Gárdát Los Angelesbe, a Fehér Házba egy hét után visszatérő amerikai elnök máris bejelentette, hogy ugyanezt tervezi tenni Chicagóban, amit tőle is merész nagyotmondással „a világ gyilkossági fővárosának” nevezett.

Bár az elmúlt egy hétben egy sor konteó terjedt arról, hogy az amerikai elnök sztrókot kapott, vagy akár már meg is halt, Trump a korábbi formájában jelent meg a Fehér Házban, nem tűnt úgy, hogy gyengébb lenne, mint idáig. Az amerikai elnök rendkívüli bejelentést ígért, de első körben csak arról beszélt, hogy az amerikai hadsereg űrkatonai központját a liberális Coloradóból (a középnyugati államnak Trump ezúttal is felrótta, hogy lehetővé tették az elnökválasztáson a levélszavazatokat, ami az ő univerzumában a választási csalás támogatásával egyenértékű) áthelyezik a legmélyebb Dél államába, Alabamába.

De Trump ezután még egy bejelentést tett, melyben megerősítette, hogy a Nemzeti Gárda csapatait Chicagóba akarja küldeni. A Michigan-tó partján lévő városban a hétvégén a munka ünnepén több lövöldözés is volt, ezekben összesen nyolcan haltak meg, és 58-an megsebesültek. Ezt használja Trump arra, hogy mint azt a Truth Social-oldalán tette, Chicagót a valósággal laza kapcsolatban lévő túlzással „a világ messze legrosszabb és legveszélyesebb városának”, majd pedig „a világ gyilkossági fővárosának” nevezze.

Valójában Chicagóban az elmúlt évben az ötödével csökkent a gyilkosságok száma, de Trump így is azt jelentette be, hogy egy egyelőre meg nem jelölt időpontban beküldi a Nemzeti Gárdát a városba.

Korábban Trump ugyanezt tette Washingtonban és Los Angelesben. A három államban közös, hogy demokrata kormányzójuk van, akik országosan is Trump potenciális politikai kihívói lehetnek. Los Angelesbe az amerikai elnök azután küldött júniusban 4000 katonát, hogy a bevándorlási razziái ellen tüntettek sorozatban a kaliforniai városban. Lépését városi és állami vezetők is elítélték, Trump ellen Newcomb kaliforniai kormányzó pert indított, egy szövetségi bíró pedig úgy döntött, az elnöki adminisztráció jogellenesen utasította fellépésre a Nemzeti Gárdát.

A Nemzeti Gárda tagjai Metropolitannél vasárnap Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Ez a Fehér Házat cseppet sem izgatja: Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője a bírói döntésre annyit reagált, hogy „egy szélhámos bíró megpróbálja elvenni a főparancsnok hatalmát, hogy megvédje az amerikai városokat az erőszaktól és a pusztítástól”.

A múlt heti kabinetülésen Trump szinte már diktátori pózban hangoztatta, hogy lényegében bármit megtehet:

„jogom van bármit megtenni, amit akarok.”

Hozzátette, hogy „én vagyok az Egyesült Államok elnöke. Ha úgy gondolom, hogy az országunk veszélyben van – és ezekben a városokban veszélyben van –, megtehetem.”