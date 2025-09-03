Belgium szankciókat vezet be izraeli telepesek ellen, és feltételekkel elismeri a palesztin államot

Belgium szankciókat vezet be Izraellel szemben, mert „belefáradt” abba, hogy az Európai Unió nem akar hatékony intézkedéseket hozni a gázai háború ügyében – erről beszélt Maxime Prévot belga külügyminiszter szerdán a szövetségi parlamentben.

A külügyminiszter részletesen ismertette a Palesztina elismerésére vonatkozó kétfázisú megállapodást. Az első lépés politikai és szimbolikus jellegű: Belgium csatlakozik a New York-i Nyilatkozathoz, amely elismeri a palesztinok államalapításhoz való jogát.

A második szakasz a jogi elismerés lesz, amelyet két feltételhez kötnek: az Izraelből elhurcolt túszok szabadon bocsátásához, valamint ahhoz, hogy a Hamász ne vegyen részt a palesztin közigazgatásban.

A kormány emellett a zsidó telepesek szélsőséges szervezeteivel szembeni szankciókat is elfogadott. A külügyminiszter szerint Belgium ezzel „az élvonalba került” Európában, mivel az uniós szintű intézkedések hiányában saját hatáskörben lép.

Palesztin zászlót lengető diák a Columbia Egyetemen 2024. április 29-én. Forrás: Selcuk Acar/Anadolu via AFP

A gázai háború (különösen az utóbbi hónapok megtervezett éhínsége) hatására sorra ismerik el nyugati országok a palesztin államot. Július 30-án Franciaország és tizennégy másik ország ilyen tartalmú közös nyilatkozatot írtak alá. Ez az a bizonyos New York-i Nyilatkozat, amihez első lépésben most Belgium is csatlakozik.

A dokumentumot olyan országok írták alá, mint Andorra, Ausztrália, Kanada, Finnország, Luxemburg, Új-Zéland, Portugália és San Marino, amelyek eddig nem ismerték el Palesztinát, valamint Izland, Írország, Málta, Norvégia, Szlovénia és Spanyolország, amelyek már megtették ezt. Magyarország nem ismeri el Palesztinát, és nem is tervezi.

A kezdeményező Franciaország szeptemberben, az ENSZ Közgyűlésén hivatalosan is elismeri majd a palesztin államot, és így tehet az Egyesült Királyság, Kanada és Ausztrália is. (via MTI)