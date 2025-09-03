Miniszter lett Dagesztánban az orosz katona, akit háborús bűnök miatt köröznek Ukrajnában

Temirlan Abutalimov zászlóaljparancsnokként szolgált, és az ukrajnai Zaporizzsjia régióban harcolt. 2023 decemberében Vlagyimir Putyin orosz elnök a Hős Oroszország címét adományozta neki. 2024 májusában egy Robotyne nevű falunál zajlottak a harcok. Ekkor öltek meg ott négy ukrán katonát, annak ellenére, hogy azok megadták magukat. Ez háborús bűncselekmény. Az ukrán Védelmi Minisztérium Fő Hírszerzési Igazgatósága szerint Temirlan Abutalimov volt az egyik elkövető.

Minden esetre a férfi pont ezután került be Oroszország „Hősök ideje” nevű programjába, amelynek során a háborús veteránok közigazgatási szolgálatra való felkészítést kaptak. Most pedig a dagesztáni Nemzeti Politikai és Vallási Ügyek minisztere lett Abutalimov. Nem ő az első, akit a háborús bűncselekmények vádja ellenére kormányzati pozícióba helyeznek. Februárban például Nurszultan Musszagalijev volt katona, akit Ukrajna civilek meggyilkolásával vádol a bucsai eset kapcsán, kapott kormányzati posztot az orenburgi régióban.

(Meduza)