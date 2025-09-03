Térgondnokokkal javítana a közterek tisztaságán Budapest

A budapesti közterek tisztasága érdekében ősztől térgondnoki szolgálatot indít Budapesti Közművek. A cég közleménye szerin az első körben hat nagy forgalmú téren – Blaha Lujza tér, Deák Ferenc tér, Etele tér, KÖKI, Örs Vezér tere, Széll Kálmán tér – indul el az új feladatkör.

Blaha Lujza tér Fotó: Németh Dániel/444