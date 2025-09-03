Térgondnokokkal javítana a közterek tisztaságán Budapest

belföld
A budapesti közterek tisztasága érdekében ősztől térgondnoki szolgálatot indít Budapesti Közművek. A cég közleménye szerin az első körben hat nagy forgalmú téren – Blaha Lujza tér, Deák Ferenc tér, Etele tér, KÖKI, Örs Vezér tere, Széll Kálmán tér – indul el az új feladatkör.

Blaha Lujza tér
Fotó: Németh Dániel/444

A térgondnok a munkaköre szerint kezeli a palackgyűjtés, vagy éppen a varjak miatt kialakuló köztisztasági helyzeteket, felszedi az útjába kerülő szemetet, ügyel a közterületi szabályok betartására, szükség esetén pedig értesíti a mentőket vagy a rendőröket. A térgondnokok két műszakban, hajnaltól kora délutánig, azután késő estig, a Budapesti Közművek logójával ellátott egyenruhában dolgoznak majd.

belföld Budapesti Közművek Budapest térgondnok köztisztaság köztér