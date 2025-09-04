A 21 Kutatóközpont szerint egyéniben kicsit nehezebb dolga lesz a Tiszának, itt jobban áll a Fidesz

Egyéniben kicsit jobban áll a Fidesz, mint listán - derült ki a 21 Kutatóközpont által publikált számokból.

Az intézet augusztus végén nem csak azt kérdezte meg, hogy listán kire szavaznának az emberek, hanem azt is, hogy mely párt egyéni jelöltjét támogatják.

Itt a Fidesz összességében 27 százalékot ért el, a Tisza 33-at, míg a listáknál 26-34 százalék az arány.

Róna Dániel igazgató a 444-nek azt mondta, a számok azt mutatják, hogy egyéniben kicsit nehezebb dolga lesz a Tiszának, mint listán, de nincs túl nagy különbség.

Fotó: 21 Kutatóközpont

A 21 Kutatóközpont az elemzésben azt írta, a választás előtt fél évvel az látszik, hogy kevesen osztják meg a szavazatukat, de ez valamelyest változhat, ha ismertté válnak a jelöltek. Jellemzően kicsi az eltérés, a legtöbb választókerületben a választók 1-2 százaléka szavaz másra egyéniben, mint listán. Azt írták, „olyan erős a polarizáció, és olyan alacsony a jelöltek ismertsége, és olyan sokan csak aszerint szavaznak, hogy »Orbán vagy nem Orbán«, hogy meglepő lenne ennél nagyobb arány.”

Fotó: Kun Zsuzsi/444

Az intézet szerint figyelemreméltó, hogy hogy a tiszások 91 százaléka még úgy is a Tisza jelöltjére szavazna, hogy nem tudja, ki lesz az. A kutatásból viszont látszik, hogy a fideszes szavazók a leghűségesebbek.

Fotó: 21 Kutatóközpont

A DK-nál érdekesek a számok: míg átlagban kijön, hogy listán is egyéniben is 2 százalékot kapna a párt - amit szerdán kétségbe vont a DK szóvivője -, addig részleteiben nézve sokkal kuszább a kép.

Az adatok szerint ugyanis a DK listára szavazók 8 százaléka a Fideszre, 13 százalék pedig a Tiszára szavazna. A bizonytalanok miatt jön ki a matek: Róna Dániel a 444-nek azt mondta, vannak, akik listán nem, de egyéniben leszavaznak a DK-s jelöltre.

Az is kiderült, hogy a Fidesznek van pár százalék „tartaléka” a Mi Hazánknál, a kutyapártos szavazók pedig nagy arányban szavazhatnak le a Tisza egyéni jelöltjeire.