Apáti Bence szerint gyáva és opportunista az oroszlányi általános iskola igazgatója

„Semmi baj azzal, ha valaki gyáva, opportunista, a 444-től és a Telextől rettegő nyuszika, (majdnem sz.rt írtam, de mégiscsak egy hölgyről van szó) ha otthon, a négy fal között csinálja” – írta Apáti Bence Facebookon, posztjához pedig – hogy érthető is legyen, mire gondol – mellékelt egy screenshotot egy hírről, miszerint az oroszlányi általános iskola igazgatója elhatárolódott a mohamedező polgármestertől.

Mármint Oroszlány fidesz polgármesterétől, aki a tanévnyitón mondta azt az elsősöknek: „De jó, hogy nincs köztük Mohamed!”

Utóbbival aztán Menczer Tamás is egyet értett, Fehérvári Mónika, az iskola igazgatója azonban közölte, sajnálja, hogy az iskola tanévnyitóján „olyan mondat hangzott el, amely bántó lehetett”. „Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy iskolánkban minden gyermek egyformán értékes, vallási, vagy kulturális háttértől függetlenül.”