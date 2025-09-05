Az államadósság miatt tartósan nagy lesz a hiány a magyar gazdaságban az IMF szerint

Az államadósság mértéke és a kedvezőtlen adósságpálya miatt középtávon sem számít Magyarországon érdemi deficitcsökkentésre az IMF.

A kormányzati kincstári optimizmussal szemben a a Nemzetközi Valutaalap szakemberei úgy látják, hogy érdemi költségvetési kiigazítások hiányában még 2030-ban is 4,3 százalékos lesz a magyar büdzsé hiánya, az adósságrátát pedig nemhogy csökkenteni nem sikerül, az öt év múlva még a jelengeli szintet is meg fogja haladni

- írja a Portfolio az IMF magyar gazdasági kilátásokról szóló legfrissebb felülvizsgálata alapján.

Bár a magyar kormány rendszeresen 3-6 százalékos gazdasági növekedést irányoz elő, az IMF becslése szerint a magyar GDP-növekedés idén csak 0,7%-kos lesz, és bár ez 2026-ban 2%-ra gyorsulhat, de még 2029-ben is csak 2,5% lehet - vagyis középtávon sem látják azt a lendületet, amiről Nagy Mártonék beszélnek.

Fotó: Németh Dániel/444

A Valutaalap szerint, ha érdemi költségvetési kiigazítás nem érkezik, az idei 4,7 százalékos hiány alig fog csökkenni: az még 2030-ban is 4,3 százalékos lesz az előrejelzésük szerint. Mint írják, ennek elsőszámú oka, hogy még ha a költségvetés elsődleges egyenlege egyensúlyban is lesz, az emelkedő kamatkiadások óriási terhet raknak a büdzsére:

a kamatkiadások 2030-ra meghaladhatják az 5000 milliárd forintot, a GDP-hez viszonyítva pedig 4-5% között lesz a következő években.

A magyar gazdaság ez alapján a következő években is komoly adósságprésben próbál majd kicsikarni magából némi növekedést, a kormányzati adósságcsökkentési tervek pedig nem megalapozottak. Az IMF elemzése szerint a magyar államadósság még emelkedni is fog némileg, a 2024-es 73,5%-ról 2030-ra 78,6%-ra nőhet.

A költségvetési hiány csökkentése érdekében az IMF javaslata értelmében osszehangolt lépésekre lenne szükség: mint a Portfolio kiemeli a jelentésükből, többek között célzottabbá kellene tenni az állami támogatásokat és a kedvezményes hiteleket. A Valutaalap szakértői szerint 2025-28 között a GDP 2 százalékára rúgó kiigazításra lenne szükség, hogy 3 százalék alá csökkenjen a deficit.