Hadházy Ákos ivott egy kávét a golfklubban, ami Orbán Győző földjén áll

Képeket közölt Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő az Orbán–Mészáros-uradalom egy eddig talán kevesebbet taglalt eleméről: a Hatvanpusztától csak néhány kilométerre, Máriavölgyben található golfklubról, melynek területe a birtokhoz hasonlóan Orbán Viktor családjához kötődik.

Így néz ki felülről (és itt írtunk róla bővebben):

Fotó: Németh Dániel/444

A golfklub korábban Csányi Sándor fiáé volt, és csak 2019-ben jött el az idő, hogy az OTP-vezér gyerek eladja. Addig egy tulajdonosi kézben volt a klub területe és az üzemeltetés is, a vevők viszont szétválasztották a két bizniszt. A golfklub területe (a völgyben húzódó, gyönyörű pálya és a hozzá tartozó szálláshely, étterem és a rendezvény- vagy esküvői helyszín) Orbán Győzőé lett, a működtetést végző cég viszont Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került. 2023-ban aztán beszállt Tiborcz István is az üzemeltetésbe, Mészáros Lőrinc mellé.

Térkép a birodalomról. Fotó: Kiss Bence/444

Most nyárra készült el a felújított és kibővített klubépület, megkapta a Tiborcz-féle Botaniq-brandet is, és az időközben Tiborcz emberi által irányított magyar golfszövetség is áttette a székhelyét ide. A felpimpelt klubház pedig továbbra is Orbán Győző birtokán áll. Aligha az óriási üzlet mozgatta Orbán apját, amikor megszerezte a területet. Évekig ugyanis veszteségesen adta bérbe Mészároséknak a pályát, szerény nyereséget csak azután hozott, hogy az évi 12 milliós bérleti díjat felemelték 17,4 millióra. Mindenesetre a pálya megvásárlásra is költött a cégei évek során megtermelt osztalékából, nem is keveset.

Hadházy most több képet is megosztott a klub belsejéről is. Azt írta, előre elment megnézni a területet (szeptember 27-re ugyanis tüntetést is szervez a látnivalók állampolgári megtekintése érdekében), és közben ivott egy kávét is.

„Hát, luxi a javából.”

A politikus úgy fogalmazott:

„Eredetileg sem volt egy szakadt hely, de most teljesen méltó lett Luxuspuszta szelleméhez (ez is Habsburg József főhercegé volt amúgy régen, csak ez nem juh, hanem lóistálló volt korábban). Ránézésre is veszett puccos, de az ott dolgozók szerint pl. csak az étterem szőnyege 40 millió volt, a tapéta folyómétere pedig 170 ezer forint... A bútorok elég exkluzívak lehetnek, mert nem találom őket az adatbázisokban... A vécék nincsenek aranyból, de azért majdnem.”

