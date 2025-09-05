Tulajdon elleni szabálysértés miatt folytat eljárást a rendőrség Magyar Péterék tiszafüredi rendezvénye után

Tulajdon elleni szabálysértés miatt folytat eljárást a karcagi rendőrkapitányság, miután Tiszafüred fideszes polgármestere, Ujvári Imre áramlopás miatt feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Magyar Péterék rendezvénye után - tudta meg a Telex. A lap kérdésére a rendőrség azt válaszolta, hogy a folyamatban lévő üggyel kapcsolatban egyéb információt nem áll módjukban közölni.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Tiszafüred polgármestere még júliusban tett feljelentést a Tisza Párt ott megtartott rendezvénye után. Ujvári Imre elmondta: a szervezők egy nyilvános illemhelyről használtak áramot, amiért nem fizettek, valamint autóval behajtottak egy természetvédelmi parkba, noha ez szigorúan tilos.

Magyar Péter a Tisza Párt júliusi kongresszusán Fotó: Németh Dániel/444

A tavaly a Fidesz-KDNP színeiben egyedüli indulóként újraválasztott polgármester a Facebook-oldalán Bohár Dániel posztját osztotta meg a történtekről, az alábbi kommentárral:

Az Önkormányzat kezdettől fogva úgy állt a programhoz, mint az összes többi rendezvényhez, ennek ellenére a Tisza Sziget helyi szervezője megtagadta az együttműködést.

A polgármester szerint valaki (az pontosan nem derült ki, hogy Magyar Péter vagy a helyi Tisza Sziget tagja) azzal fenyegetőzött, hogy nem hajlandó az áramért és a rendezvény költségeiért húszezer forintnál többet fizetni, ha mégis többe kerülne, akkor tüntetést szervez a hivatal elé.

Ujvári Imre a HírTV-nek akkor azt mondta, minden eseménynél kell területhasználati díjat fizetni az önkormányzatnak, tavaly, amikor szintén tartottak rendezvényt Tiszafüreden, ezt a Tisza Párt tudta rendezni, de ebben az esetben teljesen más hozzáállást tapasztaltak.

Megkeresésünkre nyáron a Tisza Párt sajtóosztálya így kommentálta az esetet: