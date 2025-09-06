Izrael elrendelte Gáza város evakuálását

Az izraeli hadsereg elrendelte Gáza város evakuálását. A hadsereg szóvivője, Avichay Adraee felszólította a város lakóit, hogy déli irányban hagyják el a települést, és menjenek a Khan Younis melletti tengerparton kialakított „humanitárius zónába”, ahol ellátást kapnak.

Az izraeli hadsereg nem sokkal azután jelentette be az evakuálást, hogy Donald Trump amerikai elnök pénteken azt mondta, nagyon intenzív tárgyalást folytat a Hamásszal.

Izrael hetek óta nagy erőkkel támadja Gáza várost. A légicsapásokkal megtámogatott hadműveletben pár kilométert haladtak előre az izraeli katonák a városban. Az izraeli hadsereg csütörtöki közleménye alapján a város területének körülbelül 40 százalékát ellenőrzi Izrael.

Fotó: EYAD BABA/AFP

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök augusztus 7-én jelentette be, hogy Izrael teljes katonai megszállás alá vonja a Gázai övezet egészét. A megszállt terület kormányzását pedig idővel átadják majd az izraeli fegyveres erőknek. Netanjahu Gáza városát a Hamász utolsó bástyájának nevezte, és elrendelte a település katonai megszállását. Az izraeli hadsereg szóvivője augusztus 27-én azt mondta, hogy a város kiürítése „elkerülhetetlen”, mivel erőik arra készülnek, hogy elfoglalják azt.

A Gázai övezetet a Hamász 2023 októberi terrortámadás óta támadja az izraeli hadsereg. A palesztinok által lakott területen megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. (via NBC News)