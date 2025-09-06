Kapu Tibor űrhajós is ott lesz a kötcsei pikniken

Kapu Tibor űrhajóst meghívták a kötcsei piknikre, ő pedig elfogadta a meghívást. A Telexnek adott interjújában ezt azzal magyarázta, hogy

„ahova hívnak, ahol van lehetőségem, hogy az űrkutatást népszerűsítsem, oda szeretnék elmenni pártpolitikától és minden egyébtől függetlenül”.

Szerinte a fő üzenet az, hogy „amit létrehoztunk a Hunorral, az az én olvasatomban mindenképpen politikán fölül áll. Én politizálni nem fogok, nincsenek pártpolitikai és hasonló vágyaim, viszont a miniszterelnök meghívott, ő Magyarország választott miniszterelnöke, én egy kiválasztott űrhajós vagyok, szerintem egészen természetes, hogy beszélünk, és ha meghív egy ilyen rendezvényre, elmegyek. Megmondom őszintén, sokat nem tudok a kötcsei piknikről, az én szememben ez kvázi a miniszterelnök személyes csapatépítője.

Ha ilyen helyre elmegyek, akkor nem azért megyek, hogy politizáljak, az teljesen egyértelmű. Minden magyart képviselek, nem kettő millió magyar, nem tízmillió magyart, hanem tizenöt millió magyart”.

Arra a kérdésre, hogy ha egy másik politikai erő hívná el egy olyan rendezvényre, ahol beszélhet az űrkutatásról és a tudományról, elmenne-e, azt válaszolta, hogy „ilyen megkeresés még nem érkezett, de ezen a hídon majd átmegyünk, ha odaérünk. Zsigerből biztos, hogy nem mondanék nemet csak azért, mert egy másik politikai erő szervezi. Az tény, hogy negyven év után jutottunk vissza az űrbe, és ez a kormányzat volt az, aki az ebben rejlő lehetőségeket felismerte”.

Kapu Tibor, a következő magyar űrhajós. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Kötcse 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija. Minden évben Kötcsén mond az őszi politikai szezon elején programadó beszédet Orbán Viktor. Ezekből eddig annyi szivárgott ki, amennyit ki akartak szivárogtatni.

Most viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Erre reagálva Orbánék kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek. Itt írtunk erről bővebben. Mindenképpen izgalmas vasárnapra lehet számítani, mi is percről percre közvetítjük majd az eseményeket.