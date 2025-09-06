Kigyulladt a Déryné, az alagsor és a vendégtér is égett

Tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné étterem, kávézó egyik alagsori gépészeti helyiségében hajnalban – írja a Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Facebookon.

A lángok átterjedtek a vendégtérre is, ahol mintegy tíz négyzetméteren meggyulladtak a berendezési tárgyak.

A keletkezett tüzet az alagsorban és a vendégtérben is hamar eloltották, azonban a sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül. Az egyikből kikísért lakót a mentők megfigyelésre kórházba szállították.