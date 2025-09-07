Abramovicsot korrupció és pénzmosás gyanújával vizsgálják

Bűnvádi eljárás indult Roman Abramovics, a Chelsea FC korábbi tulajdonosa ellen Jersey szigetén, korrupció és pénzmosás gyanújával, amely vagyona eredetével kapcsolatos – derül ki bírósági dokumentumokból. A svájci szövetségi büntetőbíróság döntése értelmében több svájci bankszámlával kapcsolatos dokumentumokat adtak át Jersey ügyészségének kérésére, amely a milliárdos vagyonának eredetét vizsgálja, különös tekintettel az 1990-es és 2000-es években Oroszországban szerzett milliárdjaira.

Roman Abramovics 2017 őszén találkozóra megy Vlagyimir Putyinhoz. Fotó: Grigorij Sziszojev/Sputnik via AFP

Jersey hatóságai, amelyek az ukrajnai orosz invázió után 2022-ben több mint 7 milliárd dollárnyi, Abramovicshoz köthető vagyont zároltak, a milliárdos offshore cég- és vagyonkezelési hálózatát vizsgálják. A svájci bírósági ítéletek szerint a nyomozás a Sibneft olaj- és gázipari vállalat 2005-ös, 13 milliárd dolláros eladásából származó bevételekre összpontosít, azzal a gyanúval, hogy Abramovics az 1990-es években vesztegetésekben vett részt. Emellett a szankciók megsértésére utaló tranzakciókat is vizsgálnak, amelyek az oligarcha 2022. márciusi szankciós listára kerülése után történtek.

Abramovics ügyvédei tagadják a vádakat, és kijelentették, hogy ügyfelük nem követett el bűncselekményt, valamint nem folyik ellene büntetőeljárás Jersey-n. A svájci bíróság azonban elutasította a bankszámlák dokumentumainak kiadását blokkolni próbáló fellebbezést, mivel Jersey elegendő bizonyítékot mutatott be a pénzmosás és korrupció gyanújának alátámasztására. A nyomozás részletei továbbra is korlátozottan nyilvánosak, de a svájci ítéletek szerint a hatóságok Abramovics vagyonának mozgását, különösen offshore cégeken és svájci bankszámlákon keresztül történő tranzakciókat vizsgálnak. (via The Guardian)