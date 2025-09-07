Közel 900 embert tartóztattak le Londonban egy palesztinpárti szervezet melletti tüntetésen

A Scotland Yard összesítése szerint csaknem 900 embert vettek őrizetbe a brit kormány által nyáron betiltott Palestine Action palesztinpárti szervezet mellett tartott tüntetésen Londonban. Szombaton a tiltás ellenére több ezren tüntettek a londoni parlamenttel szemközti téren a palesztinpárti szervezet mellett, „Ellenzem a népirtást, támogatom a Palestine Actiont” feliratú táblákat a magasba tartva. A Scotland Yard vasárnapi közleménye betiltott terrorszervezetnek nevezi a Palestine Actiont, és hangsúlyozta: az ilyen szervezetek támogatása a 2000-ben kelt terrorellenes törvény alapján bűncselekmény. A vasárnapi rendőrségi összesítés szerint a tüntetés résztvevői közül 857-et e törvény megsértése miatt, másokat egyéb kihágások, elsősorban a rendőrökkel szembeni erőszakcselekmények gyanújával vettek őrizetbe.

A Palestine Action mellett és a csoport betiltása ellen korábban is nagyszabású demonstrációkat tartottak Londonban. A legutóbbi ilyen megmozduláson 650 résztvevőt vettek őrizetbe.

Fotó: BURAK BIR/Anadolu via AFP

A Palestine Action betiltásáról szóló határozat júliusban lépett érvénybe, velük együtt jelenleg 84 szerveződés szerepel a terrorizmushoz köthető tevékenység címén Nagy-Britanniában betiltott csoportok listáján. Köztük van mások mellett az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat, a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet és az orosz Wagner zsoldoscsoport. A brit terrorellenes törvény alapján a betiltott szervezetek támogatása bűncselekmény, amelynek elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A Palestine Action betiltásának előzménye volt, hogy a szervezet tagjai a nyár elején behatoltak a brit királyi légierő legnagyobb angliai támaszpontjára, a London közelében működő Brize Norton katonai repülőtérre, és átalakított kézi tűzoltókészülékkel vörös festéket fújtak két Airbus Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgép hajtóműveibe. A szakértői vizsgálat szerint a két repülőgépben 7 millió font (több mint 3 milliárd forint) kár keletkezett. A Palestine Action az akciót azzal indokolta, ezek a gépek „fegyvereket szállítanak a Gázában folyó népirtáshoz”, amelynek Nagy-Britannia a szervezet szerint így közvetlenül is részesévé vált. (MTI)