60 ezer forint fölé drágul az éves sztrádamatrica, majdnem 7000 forint lesz a tíznapos

Megjelent kedden az augusztusi inflációs adat – az fogyasztói árak 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit –, ez alapján már ki lehet számolni, hogy várhatóan mennyibe kerülnek jövőre az autópálya-matricák. Azok árát ugyanis a hatályos jogszabályok értelmében mindig az előző évi augusztusi infláció alapján állapítják meg. A mostani tarifákat 4,3 százalékkal emelve, és a kapott összeget tízesre kerekítve az alábbi várható árakat kapjuk:

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy biztosan ekkora lesz az áremelés. Volt már arra példa, hogy az augusztusi inflációnál kisebb mértékű díjemelésről döntött az árakat szabályozó minisztérium. Igaz, ez 2023-ban, az inflációs válság évében történt, amikor az augusztusi fogyasztóiár-emelkedés 15,6 százalékos volt, de az ipari és technológiai miniszter úgy döntött, hogy csak 5 százalékkal emeli a tarifát.

Arról nem is beszélve, hogy épp a napokban is láthattunk példát arra, hogy a kormány úgy döntsön, nem léptet életbe egy inflációkövető tarifaemelést. A hatályos szabályok szerint ugyanis többek között az üzemanyagok jövedéki adója minden év január 1-jén az előző évi júliusi infláció mértékével emelkedik. Idén júliusban, akárcsak most, augusztusban, 4,3 százalékos volt az infláció.

Ez nemcsak azt jelentette, hogy a kormány által vártnál nagyobb, de az úgynevezett jegybanki toleranciasávból is kilógó szinten maradt az áremelkedés üteme, hanem azt is jelentette volna, hogy a benzin ára a mai szintről literenként 8, míg a gázolajé literenként 9 forinttal nőtt volna. Nagy Márton azonban a múlt héten bejelentette, hogy ezt az adóemelést 2026. július 1-jéig elhalasztják – tehát majd csak a választás után dobja meg az üzemanyagárat az adóemelés. Lehetséges, hogy hasonló megfontolásból a sztrádadíjakat is kisebb mértékben emelik – bár az éves díj lélektaninak mondható 60 ezer forint fölé emelkedése aligha akadályozható meg, hiszen az már most 59 210 forintba kerül.

Viszont az már biztos, hogy jövőre jön egy árcsökkentés is: az M1-es autópálya most kezdett, és várhatóan több éven át jelentős forgalmi akadályokat jelentő felújítása és kétszer 3 sávosra szélesítése miatt Lázár János közlekedési miniszter korábbi bejelentése szerint a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyékben élők 15 ezer forintért vehetnek majd olyan matricát, ami arra a négy megyére érvényes. Korábban, idén tavasszal pedig azt jelentette be egy videójában, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricáért a megyében élőknek „csak 2500 forintot kell fizetniük várhatóan”, miután az M30-as autópálya egy szakaszát egy súlyos hiba miatt az idei év nagy részében nem lehetett használni.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP



