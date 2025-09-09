A „Boris-akták” leleplezik, hogyan használta Boris Johnson befolyásszerzésre a hivatali kapcsolatait

Óriási adathalmaz szivárgott ki Boris Johnson volt brit miniszterelnök magánirodájából, amely e-maileket, leveleket, számlákat, beszédeket és üzleti szerződéseket tartalmaz. A dokumentumokból kiderül, a lemondása után létrehozott, részben közpénzből finanszírozott cég profitált Johnson hivatali kapcsolataiból és befolyásából, ez pedig felveti az etikai és lobbiszabályok megsértésének gyanúját.

A több mint 1800 irat egy része Johnson hivatalban töltött idejéből származik. A Distributed Denial of Secrets (DDoS) nevű amerikai nonprofit szervezet szerezte meg, amely szivárogtatott és hackelt adatokat archivál. A szervezet közölte, hogy nem ismeri a szivárgás forrását, de a megjelenés biztonsági résre utalhat Johnson irodájában. Mindezt a Guardian írta meg.

A kiszivárgott iratokból kiderül:

Johnson lobbizott egy magas rangú szaúdi tisztviselőnél – akivel még hivatali ideje alatt találkozott – annak érdekében, hogy bemutassa egy általa társvezetett cég ajánlatát Mohamed bin Szalmán koronahercegnek.

A volt miniszterelnök több mint 200 ezer fontot kapott egy hedge fundtól, miután találkozott Nicolás Maduro venezuelai elnökkel – ellentétben korábbi állításaival, miszerint nem kapott pénzt ezért.

Hivatali idejében Johnson titkos találkozót tarthatott Peter Thiellel, a vitatott amerikai adatelemző cég, a Palantir alapítójával, hónapokkal azelőtt, hogy a vállalat az NHS (brit egészségügyi rendszer) adatainak kezelésében szerepet kapott.

Johnson vélhetően megszegte a Covid-szabályokat, amikor egy tory lordnak adott vacsorát – aki finanszírozta Downing Street-i lakásának fényűző felújítását – egy nappal azután, hogy életbe lépett a második országos lezárás.

A dokumentumok szerint 2022 októbere és 2024 májusa között Johnson mintegy 5,1 millió fontot keresett 34 beszédével, amelyekért általában több százezer fontot kapott, valamint első osztályú repülőjegyet és ötcsillagos szállodai tartózkodást magának és stábjának. Bár nem szabályellenes, ha egy volt miniszterelnök fizetett előadásokat tart szerte a világon, a hivatali idejük alatt szerzett kapcsolatok üzleti célú lobbizására vonatkozóan szigorú korlátozások vannak érvényben. Johnsont ezekre a szabályokra a hivatalos etikai felügyelet távozásának napján külön is figyelmeztette. Johnson nem válaszolt a lap többszöri megkeresésére.