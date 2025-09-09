Börtönkosztot fognak enni a gyerekek Balmazújvárosban

A Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet biztosítja átmenetileg a napi étkezést Balmazújváros 11 közintézményében: három általános iskolában, öt óvodában és két bölcsődében - közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI híre szerint. A balmazújvárosi közétkeztetés még múlt héten lehetetlenült el a helyi önkormányzaton belüli politikai csatározások miatt.

Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője szerint a következő időszakban a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik arról, hogy a Balmazújvárosban található bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó közel 1400 kisgyermek mindennap tápláló és finom ételt kapjon. Hozzátette: az intézeti konyha napi háromszori, illetve néhány intézményben napi négyszeri étkezést biztosít a gyerekeknek, amelyből az előírásoknak megfelelően egy meleg étel.

Hétfőn reggelire, tízóraira és uzsonnára friss pékáru és gyümölcs került az asztalokra, míg ebédre többek között húslevest, sárgaborsó főzeléket, sertés pörköltet, tejberizst vagy éppen natúr csirkeszeletet fogyaszthattak a gyerekek. A tiszalöki börtön azonban nemcsak az ételek előállítását, de a kiszállítást is vállalta. A gyermekek étkeztetése mellett a fogvatartottak élelmezése sem szenved csorbát, részükre is biztosítjuk a napi háromszori étkezést, jegyezte meg Makula.

A büntetés-végrehajtási szervezet számára egyébként nem új az ilyen feladat, hiszen közel 19 ezer fogvatartott napi étkeztetését kell biztosítaniuk a magyarországi börtönökben. A hazai büntetés-végrehajtás élelmiszer-ellátottsága nagyrészt önellátó. A fogvatartottak munkáltatásával működő büntetés-végrehajtási kft.-k, mezőgazdasági és ipari egységek (állattenyésztés, növénytermesztés, pékségek, tésztagyár, vágóhíd) biztosítják az alapanyagok döntő részét. A büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai évente 250-300 tonna csirkehúst és 650-700 tonna sertéshúst dolgoznak fel, valamint mintegy 550 tonna pékárut és 250 tonna tésztát állítanak elő, így a hazai börtönkonyhák működése egyszerre felel meg a szigorú élelmiszer-biztonsági előírásoknak és a költséghatékonysági elvárásoknak.