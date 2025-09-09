Egy holland techóriás 1,3 milliárd eurót fektet a francia AI-cégbe, ami képes lehet felvenni a versenyt a ChatGPT-vel

A holland chipgyártó berendezéseket készítő ASML bejelentette, hogy 1,3 milliárd eurót, átszámítva 511 milliárd forintot fektet a francia mesterséges intelligencia-vállalatba, a Mistralba – írja a Politico. A befektetés a lap szerint nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Európa legígéretesebb mesterségesintelligencia-vállalata európai kézben maradjon, ez pedig jelentős lendületet adhat Európa technológiai szuverenitási törekvéseinek. Az ASML, ami piaci értéke alapján Európa egyik legnagyobb technológiai vállalata, 11 százalékos részesedést szerzett a Mistralban. A Mistral azon kevés európai cégek közé tartozik, amelyek képesek olyan MI-modelleket és chatbotokat fejleszteni, amik valóban versenyképesek az OpenAI ChatGPT-jével.

Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Bart Groothuis, holland európai parlamenti képviselő „ragyogó lépésnek” nevezte a befektetést. „Ez hozzájárul egy európai MI-ökoszisztéma kiépítéséhez” – mondta.

Az amerikai techcégek – köztük az OpenAI, az Anthropic, a Google és a Microsoft – előnyre tettek szert az MI-termékek piacán, miközben Európa lemaradt. Jelenleg az amerikai felhőszolgáltatók látják el az európai piac kétharmadát, miközben az EU a globális MI-befektetéseknek mindössze 7 százalékát teszi ki.