Beragadt az infláció: augusztusban még gyorsabban nőtt a gázár, nem lassult az élelmiszer-drágulás sem

Idén augusztusban 4,3 százalék volt az éves infláció, míg júliushoz képest nem változtak az árak, közölte kedden a KSH az elemzői várakozásokkal megegyező adatok. A statisztikai hivatal augusztusi inflációs gyorsjelentése számos ponton mintha a szó szerinti másolata lenne a júliusinak: akárcsak akkor, az élelmiszerárak 5,9 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, a nyugdíjasinfláció 4,5 százalékos volt, az üzemanyagárak 4,3 százalékkal csökkentek.

Az élelmiszereken belüli éves árváltozások: a tojás ára 19,9 százalékkal nőtt egy év alatt, a kávéé 18,5, a csokoládé, kakaóé 18,3, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 17,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 28,9), az édesipari lisztesárué 13,6, a gyümölcslé, zöldségléé 13,6, a büféáruké 9,3, az étolajé 8,8, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 8,6 százalékkal emelkedett. Nagy mértékben, 29,5 százalékkal csökkent a margarin ára, míg a liszté 11,6, a cukoré 10, a párizsi, kolbászé 6,6, a tejtermékeké 6,2, a sertéshúsé 4,9 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 11 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,2, a palackos gáz 2,6 százalékkal drágult. A gázár emelkedési üteme így, ha minimálisan is, de a júliusit is meghaladta.

A KSH jelentése szerint a szeszes italok, dohányáruk ára 7,3 százalékkal emelkedett, a szolgáltatások 5,4 százalékkal drágultak. Ez utóbbin belül a lakbér 10,2, a sport, múzeumi belépők 10, a lakásjavítás és -karbantartás 9,9, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a testápolási szolgáltatások 9,6, az egészségügyi szolgáltatások 8,5 százalékkal lett drágább. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett.

A havi infláció 0 százalék volt, és nem változott az élelmiszerek ára sem júliushoz képest. A szolgáltatások ára átlagosan 0,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 2,5, a lakbér 1,6, a sport, múzeumi belépők 0,5 százalékkal drágultak. A háztartási energia ára nem változott, ezen belül a vezetékes gáz áráról nem közölt adatot a KSH.