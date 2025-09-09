Nyugati alkatrészek lehettek az orosz rakétában, ami az ukrán kormányzat épületébe csapódott Kijev belvárosában

Több tucatnyi külföldi gyártmányú alkatrészt találtak egy olyan orosz rakétában, amelyből egy másik példány az ukrán kormányzat épületét is eltalálta – írta a Kyiv Independent. Az Iszkander rakéta szeptember 7-én csapódott be az épületbe, a három és fél éve kezdődött teljes körű invázió legnagyobb orosz légitámadása során.

Egy vizsgálat során egy másik, hasonló rakétában ukrán szakértők 35 amerikai alkatrészt találtak, de voltak benne más, egyedi elemek is, amelyek Japánból, az Egyesült Királyságból és Svájcból származtak. Öt alkatrészt Fehéroroszországban, 57-et Oroszországban gyártottak.

A kormányzati épület a becsapódás után Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az ukrán kormány szerint ez kevesebb, mint az előző években, ugyanakkor az eset rámutat arra, hogy hiába tiltották be az alkatrészek szállítását a nyugati országok, Oroszország csempészhálózatokon és más kiskapukon keresztül továbbra is ki tudja elégíteni a szükségleteit. Az ukrán vizsgálatok alapján a csatatéren talált fegyverek legtöbb alkatrésze Kínából származik.

A kormányzati épületet ért támadás napján az oroszok 810 drónnal, valamint 13 cirkáló- és ballisztikus rakétával támadtak ukrán célpontokat.