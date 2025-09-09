Ötgólos meccsen kapott ki Portugáliától a magyar labdarúgó-válogatott

A magyar futballválogatott kedden 3-2-re kikapott Portugáliától a vb-selejtező második fordulójában. Ezzel két meccs után 1 ponttal áll a csapat, igaz, a papíron nehezebbek voltak ezek.

Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A selejtező első fordulójában szombaton Írországban kétgólos előnyről értünk el 2-2-es döntetlent. Ez nem annyira rossz eredmény, a meccs előtt sokan aláírták volna, de utólag azért maradt kis hiányérzet.

A szombatihoz képest több helyen is változott a magyar kezdőcsapat, Dibusz Dénes sérülés miatt kikerült a kapuból, helyette az angol másodosztályú Blackburnben játszó Tóth Balázs kezdett. Sallai Roland pedig Dublinban kapott piros lapja miatt nem léphetett pályára, a helyére Nagy Zsolt került be.

Varga Barnabás és a többiek örülnek a gólnak. Fotó: ARPAD KURUCZ/Anadolu via AFP

Hiába a telt házas Puskás Aréna, a Nemzetek Ligája-győztes Portugália ellen azért nem mi számítottunk esélyesnek, ráadásul még soha nem győztük le őket. Ahogy az várható volt, a meccs elején a vendégek birtokolták többet a labdát, beadásokkal próbálkoztak leginkább, de sikertelenül. A 20. percben a közönség vastapssal emlékezett meg a nyáron elhunyt portugál válogatottról, Diogo Jotáról. Nem sokkal ezután, rögtön az első helyzetünkből megszereztük a vezetést: Nagy Zsolt indult meg Szoboszlai labdájából a jobb szélen, a beadásából pedig Varga Barnabás fejelt körülbelül 10 méterről a kapu jobb alsó sarkába (1-0). A gól után nem estek össze a portugálok, Tóth Balázsnak kétszer is nagyot kellett védenie. A 36. percben viszont már nem tudott menteni, Bernardo Silva João Cancelo passza után 7 méterről a jobb felsőbe lőtt (1-1). A VAR vizsgálta ugyan a gólt, de a magyar védők belógtak, így nem volt les. Marco Rossi összességében azért elégedett lehetett az első félidővel.

A portugál Cristiano Ronaldo büntetõbõl gólt szerez. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A játék képe sokat nem változott a második félidő elejére, aztán az 56. percben Portugália tizenegyeset kapott Loïc Nego kezezése miatt. Ugyan Tóth rajta volt Cristiano Ronaldo lövésén, de a portugál klasszis nagyon jól helyezte azt, 1-2 oda.

Úgy tűnt, a portugálok innentől lehozzák rutinból. Nem így gondolta Varga Barnabás, aki a 84. percben Nego beadása – ami elsuhant Lukács feje fölött – után 6 méterről a kapuba csúsztatott, 2-2. Sajnos nem sokáig örülhettünk az eredménynek, két perccel később a tizenhatosunknál Cancelo előzte meg Kerkez Milost, aztán 18 méterről a jobb alsóba lőtte (2-3). A maradék időben és a hosszabbításban nem tudtunk helyzetet kialakítani, az eredmény nem változott. Hiába küzdöttünk nagyot, a portugálok hozták a papírformát.

A csoport másik meccsén Örményország meglepetésre 2-1-re legyőzte Írországot, így ők állnak a második, mi pedig a harmadik helyen. A válogatott legközelebb október 11-én játszik itthon az örmények ellen, utána pedig 14-én Portugáliában lép pályára.