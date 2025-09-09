Úgy tűnik, mégsem jön Budapestre az ukrán külügyminiszter

Szijjártó Péter külügyminiszter hétfőn még azt közölte, Magyarországra érkezik Andrij Szibiha, de most kiderült, hogy az ukrán külügyminiszter mégsem jön Budapestre – írja a Telex.

„A jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor” – olvasható a lapnak küldött külügyminisztériumi válaszban. Az nem derül ki, miért Kacska érkezik Budapestre Szibiha helyett.

„A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a kormány továbbra is a párbeszéd híve” – indokolta még hétfőn Szijjártó, miért jönne Budapestre Szibiha.

Tarasz Kacska augusztus végén már járt Budapesten, akkor Bóka János európai ügyekért felelős miniszterrel tárgyalt. Bóka szerint akkor a kárpátaljai magyarság helyzete, Magyarország energiabiztonsága és Ukrajna európai ambíciói voltak a tárgyalás témái.