A Fidesz európai pártcsaládja bizalmatlansági indítványt kezdeményez Ursula von der Leyennel szemben

A Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportja bizalmatlansági indítványt nyújt be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – ezt Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a frakció elnöke jelentették be Strasbourgban szerdán.

Ez a második bizalmatlansági indítvány a második ciklusát töltő von der Leyennel szemben. A bizottsági elnök megbuktatásához a szavazáskor jelen lévő képviselők kétharmados többségére van szükség. Legutóbb a 720 fős Európai Parlamentben csak 175-en szavaztak igennel az indítványra.

Akkor a magyar képviselők közül a 10 fideszes és a mi hazánkos Borvendég Zsuzsanna szavazott igennel. (A tiszás Dávid Dóra és Tarr Zoltán, valamint a DK-s Dobrev Klára nemmel szavazott, a KDNP-s Hölvényi György, a tiszás Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Kulja András, Lakos Eszter és Magyar Péter, valamint a DK-s Molnár Csaba pedig nem szavaztak.)

Von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON/AFP

Az Európai Unió történetében ez volt a tizedik alkalom, hogy az EP-képviselők bizalmatlansági indítványról szavaztak. A szükséges kétharmados többséget még sosem sikerült elérni.

Gál Kinga szerint a Patrióták bizalmatlansági indítványa válasz arra, hogy „az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik”.

Gál Kinga Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Európa szerinte gyengébb, mint valaha, és az Európai Bizottság és elnöke képtelen Európa legfontosabb kihívásaival, köztük a béke megteremtésével, a kereskedelmi kérdésekkel, a versenyképesség helyzetével vagy a migrációval megbirkózni.

„Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját” – mondta Gál Kinga.

A Bizottság elnöke ugyanazon a napon tartott évértékelő beszédet, amikor a Patrióták bejelentették, hogy javasolni fogják a leváltását. A beszédről itt írtunk bővebben. (via MTI)