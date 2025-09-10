A Fidesz európai pártcsaládja bizalmatlansági indítványt kezdeményez Ursula von der Leyennel szemben

A Patrióták európai parlamenti képviselőcsoportja bizalmatlansági indítványt nyújt be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – ezt Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a frakció elnöke jelentették be Strasbourgban szerdán.
Ez a második bizalmatlansági indítvány a második ciklusát töltő von der Leyennel szemben. A bizottsági elnök megbuktatásához a szavazáskor jelen lévő képviselők kétharmados többségére van szükség. Legutóbb a 720 fős Európai Parlamentben csak 175-en szavaztak igennel az indítványra.
Akkor a magyar képviselők közül a 10 fideszes és a mi hazánkos Borvendég Zsuzsanna szavazott igennel. (A tiszás Dávid Dóra és Tarr Zoltán, valamint a DK-s Dobrev Klára nemmel szavazott, a KDNP-s Hölvényi György, a tiszás Gerzsenyi Gabriella, Kollár Kinga, Kulja András, Lakos Eszter és Magyar Péter, valamint a DK-s Molnár Csaba pedig nem szavaztak.)
Az Európai Unió történetében ez volt a tizedik alkalom, hogy az EP-képviselők bizalmatlansági indítványról szavaztak. A szükséges kétharmados többséget még sosem sikerült elérni.
Gál Kinga szerint a Patrióták bizalmatlansági indítványa válasz arra, hogy „az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik”.
Európa szerinte gyengébb, mint valaha, és az Európai Bizottság és elnöke képtelen Európa legfontosabb kihívásaival, köztük a béke megteremtésével, a kereskedelmi kérdésekkel, a versenyképesség helyzetével vagy a migrációval megbirkózni.
„Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját” – mondta Gál Kinga.
A Bizottság elnöke ugyanazon a napon tartott évértékelő beszédet, amikor a Patrióták bejelentették, hogy javasolni fogják a leváltását. A beszédről itt írtunk bővebben. (via MTI)
Az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédében határozottan kiállt Ukrajna mellett, óvatos lépéseket jelentett be Gázával kapcsolatban, gazdasági kérdésekben pedig a bal- és a jobboldalnak is tett gesztusokat.