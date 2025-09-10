A Fidesz szerint a Lengyelországba berepült orosz drónok is azt bizonyítják, hogy Orbán Viktornak igaza volt

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás volt a Fidesz reggeli műsorának vendége, és az első kérdés rögtön a nap legfontosabb hírére vonatkozott, az orosz drónok behatolására Lengyelország területére. A kérdező Németh Balázs úgy fogalmaz, hogy „sajtójelentések szerint” az oroszok lehettek a légtérsértők – de ezek nem sajtóértesülések, hanem ez a lengyel kormányzati álláspont, amelyet elfogad Magyarország szövetségi rendszere, a NATO és az EU is.

Menczer válaszában már ki sem mondja, hogy az oroszoknak ehhez bármi köze lenne, benne van viszont az ennél sokkal fontosabb infó: hogy kinek van már megint igaza. „Szerintem ilyenkor három dolog nagyon fontos. Az első az az, hogy rendkívül higgadtnak kell maradni. A másik az az, hogy meg kell nézni, meg kell vizsgálni egészen pontosan, hogy mi történt. És a harmadik tanulság az az, hogy ez az eset is azt mutatja, hogy nekünk, magyaroknak, Orbán Viktornak és a kormánynak igazunk volt, és most is igazunk van. Ezt a háborút be kell fejezni, ezt a háborút le kell zárni!”

A műsor második felében Bende Balázs, az ún. külpolitikai szakértő fejtegette, hogy ő nem akar állítani semmit, de azért nagyon gyanús, hogy ez a történés pont alátámasztja, amit az EU és a NATO vezetői mondanak, miszerint Oroszország fenyegeti a nyugati szövetségi rendszert.

Szijjártó Péter sem ítélte el a légtérsértést, és nem fejezte ki támogatását Lengyelország felé. Orbán Viktor nem nyilvánult meg eddig.