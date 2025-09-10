Az MTI ingerküszöbét nem érte el, hogy orosz drónokat lőttek le Lengyelországban

Média
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A nyugati világ gyakorlatilag összes címlapján azt lehet most látni, hogy orosz drónokat lőttek le Lengyelország fölött, tehát NATO-területen, ami a három éve intenzív orosz invázió során mindenképpen szintlépés.

A Magyar Távirati Irodának, ahol 24 órás hírügyelet van, ezt a hírügynökségek által hajnali 3 és 4 között közölt információt az elmúlt négy órában nem sikerült feldolgozni.

Mondjuk, azzal nem lehet vádolni az MTI-t, hogy ne dolgoztak volna! Megírták, például, hogy:

  • Kínában csökkentek a fogyasztói árak augusztusban
  • Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó 90 éve született - PORTRÉ
  • Long Beach kikötőjében több mint 60 konténer zuhant le egy hajóról
  • Magyar-szerb katasztrófavédelmi projekt indult uniós támogatással
  • Ókori germán harcos öltözetben rekordidő alatt akarja végigjárni a Római Birodalom egykori németországi határát egy német kalandor
  • Restaurátorok aggódnak a bayeux-i kárpit Nagy-Britanniába szállítása miatt
  • Vb-selejtezők - Bolívia játszhat pótselejtezőt
  • TOTÓ-eredmények
Média bayeux-i kárpit oroszország mti lengyelország