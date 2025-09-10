Nem, LeBron James nem írt cikket a kínai kommunista pártlapba, de azért majdnem

LeBron James Fotó: KEVIN C. COX/AFP

Nem volt igaz az a két napja elterjedt hír, hogy a Kínában turnézó LeBron James a kommunista országot dicsőítő véleménycikket írt volna a pártlapba, a Zsenmin Zsipaóba. De azért majdnem. Mint a CNN kibogozta, az történt, hogy az újság szeptember 8-án leközölt egy cikket, aminek az volt a címe. hogy „A kosárlabda híd, ami összeköt minket” és aminek a szokásos helyen feltüntetett szerzője LeBron James volt. Csakhogy a cikk alján apróbetűvel - ráadásul kínai apróbetűvel - ott szerepelt, hogy a cikket egy James-szel történt beszélgetés közben általa mondottakból a lap egyik újságírója állította össze. A többi kínai lap, majd a világsajtó egy része viszont már úgy kezelte az írást, mintha az James publicista sajátkezűleg megírt véleménycikke lett volna.

Az eddig Jamesnek tulajdonított cikk tartalmilag amúgy nem volt pikáns, általános udvarisakodásokból állt a kedves és lelkes kínai kosárrajongókról és arról, hogy Jamesnek mennyire forró vágya hozzájárulni a kínai kosarazás fejlődéséhez.

Az egészből azért lett hír, mert úgy tűnt, hogy James üzleti okokból gazsulál a kínaiaknak. Az országban, ahol 300 milliónyian kosaraznak, ugyanis igen népszerű az amerikai NBA, de hat évvel ezelőtt a viszony egycsapásra jegesre fordult. A Knában turnéző Houston Rockets klubigazgatója, Daryl Morey ugyanis rövid tweetben állt ki a Hongkongban akkoriban a szólásszabadságért tüntetőkkel, mire az elnyomó kommuniszta rezsim felháborodott, és két évre még az NBA-meccsek közvetítését is betiltiotta, többszáz millió dolláros kárt okozva a ligának.