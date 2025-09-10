Vučićozás után verekedés tört ki a szerb–angolon

Minden meccsre járó magyar ismeri a Ki nem ugrál, szar fradista/újpesti/satöbbi rigmust.

Megvan ez a szerbeknél is. A kedd esti szerb–angol vb-selejtezőn azonban nem az ellenfélnek, hanem a köztársasági elnöknek üzentek: Ki nem ugrál, Vučić egyetemistája.

A rigmus elhangzása után a stadion egyik szektorában fekete pólós verőlegények kezdték ütlegelni az embereket, írja a Szabad Magyar Szó.

Az angolok ekkor már 3-0-ra vezettek (5-0 lett a vége), így tömegek indultak meg hazafelé, a meccs végére szinte kiürült az 50 ezres Rajko Mitić Stadion.

Az incidensnek végül a rendőrök vetettek véget.

A meccsen nem ez volt az egyetlen rendbontás. Egy szerb szurkoló az angol tábortól akart zászlót lopni, a rendőrök elkapták.

Fotó: OLIVER BUNIC/AFP

Szerbiában lassan egy éve tartanak az egyetemisták hatalomellenes tüntetései, miután leszakadt az újvidéki vasútállomás előteteje, és 16 ember vesztette életét. Az egyetemisták és támogatóik szerint a tragédiáért a mindent elborító korrupció a felelős.