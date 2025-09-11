December elejéig korlátozzák a légi forgalmat a lengyelek a fehérorosz és az ukrán határ mentén

December 9-ig maradnak érvényben Lengyelországban a korlátozások a fehérorosz és ukrán határ menti légi forgalomban, közölte az ország Légi Navigációs Szolgáltató Ügynöksége.

A korlátozott zónában a polgári drónok használata folyamatosan tilos. Éjszaka csak a katonai repülőgépek repülhetnek ott, míg nappal azok a repülőgépek, amelyek előzetesen értesítették a hatóságokat, kaptak engedélyt a repülésre.

Azok a repülőgépek, amelyek vészhelyzeti segítségnyújtást biztosítanak, beleértve a természeti katasztrófák vagy egyéb válsághelyzetek esetét is, szintén mentesülnek a tilalom alól.

A Flightradar szerint jelenleg így néz ki Lengyelország légtere:

A légi korlátozásokat a lengyel hadsereg műveleti parancsnokságának kérésére vezették be „a nemzetbiztonság érdekében”, közölte az ügynökség.

Az intézkedések válaszként érkeztek arra, hogy szerdán hajnalban mintegy 20 orosz drón hatolt be Lengyelország légterébe Ukrajna elleni támadás közben. Néhány drónt a lengyel és a NATO erők lelőttek, míg mások Lengyelország területén zuhantak le. Az eset után Varsó hivatalosan kérte NATO-szövetségeseitől további légvédelmi rendszerek és drón-elhárító eszközök szállítását.

Hollandia már bejelentette, hogy 2025 végéig két Patriot légvédelmi rendszert, drónellenes felszerelést, valamint 300 katonát küld Lengyelországba. A cseh kormány három Mi-171Sh helikopter szállítását ígérte, amelyek – mint közölték – „segítenek a lengyel hadseregnek az alacsonyan repülő drónok elleni védekezésben”.

John Healey brit védelmi miniszter elmondta, hogy London megvizsgálja, miként tudná támogatni Lengyelországot a drónincidenst követően. A Bloomberg egyik, a tárgyalásokat ismerő forrása szerint Nagy-Britannia fontolóra vette, hogy visszaküld legalább néhányat abból a hat Typhoon vadászgépből, amelyeket hat héttel ezelőttig Lengyelországban állomásoztattak a NATO légi rendészeti missziójának részeként.

Lengyelország emellett tervezi, hogy csütörtök éjszaka teljesen lezárja a fehérorosz határt a szeptember 12. és 16. között fehéroroszországi hadgyakorlat miatt. (meduza)