Eltiltottak egy orosz képviselőt a választástól, mert kiposztolt egy képet Navalnijról

A szentpétervári Kalinyin kerületi bíróság 1500 rubeles pénzbírságot szabott ki Mihail Amoszov, a városi törvényhozás képviselője ellen „szélsőséges” szimbólumok bemutatása miatt, ugyanis Amoszov kitett egy képet a Telegramra Alekszej Navalnijról, amikor az aktivista meghalt tavaly februárban meghalt a Jamal-Nyenyec Autonóm Körzetben található sarkvidéki börtönben, ahol 19 éves büntetését töltötte.

A tárgyaláson Amoszov kijelentette, hogy azért írt bejegyzést Navalnijról, mert személyesen is ismerte őt. Hangsúlyozta, hogy nem támogatja a Korrupcióellenes Küzdelem Alapítványát, és 2007-ben maga is jóváhagyta Navalnij kizárását a Jabloko pártból, az úgynevezett „Orosz meneten” való részvétele és „nacionalista álláspontja” miatt.

Navalnij a hazatérése után, 2021 februárjában Fotó: AFP

Az Amoszov elleni jegyzőkönyv első bírósági tárgyalása már szeptember 8-án lezajlott, azonban valószínűleg időhúzási célból a bíróság visszaküldte a jegyzőkönyvet a rendőrségnek szabálytalanságokra hivatkozva. A bíróság szerint a jegyzőkönyvet olyan rendőr állította ki, akinek erre nem volt felhatalmazása, és nem vették figyelembe a képviselő különleges jogállását.

Így az Amoszov elleni határozat leghamarabb szeptember 21-én lép hatályba, ami azt jelenti, hogy a képviselő nem indulhat a következő a jövő őszi törvényhozási választásokon, ugyanis ítélet jogerőre emelkedése után egy évig nem lesz választható. Vagyis ha a bíróság szeptember 8-án egyetlen ülésen elbírálta volna az Amoszov elleni anyagot, elméletileg beleférhetett volna a határidőkbe.

2021 júniusában a Moszkvai Városi Bíróság „szélsőségesnek” nyilvánította Alekszej Navalnijhoz köthető szervezeteket. 2024-től kezdve Oroszországban tömegesen indítanak közigazgatási eljárásokat a tiltott szimbólumok bemutatásáról szóló 20.3. cikk alapján, többek között pusztán Navalnij nevének említése vagy fényképeinek közzététele miatt. Az orosz Igazságügyi Minisztérium júliusban felvette az „extrémista” anyagok listájára Alekszej Navalnij Patrióta című könyvét. Korábban Navalnij nevét és arcképét is szélsőséges jelképnek nyilvánították.

Mihail Amoszov a szentpétervári Jabloko korábbi vezetője. 2003-ban és 2019-ben is indult a kormányzóválasztáson. 2019-ben őt nevezték Alekszandr Beglov fő riválisának a szentpétervári polgármester-választáson. 2021-ben az Igazságos Oroszország jelöltjeként jutott be a városi törvényhozásba. Akkor jelöltségét Alekszej Navalnij csapatának „Okos szavazás” projektje is támogatta. (Meduza)