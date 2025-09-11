Milliárdokkal növelte meg a kormány a TEK költségvetését

A miniszterelnök egy csütörtök esti kormányhatározattal arra utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy azonnal csoportosítson át a központi költségvetésből rendkívüli kormányzati intézkedésekre fenntartott tartalékaiból a 4,48 milliárd forintot nagyrészt a Terrorelhárítási Központ (TEK) dologi kiadásaira és beruházásaira. A hvg.hu megjegyzi, hogy költségvetési törvényben 27 milliárdot szántak a TEK-nek.

Egy csütörtök esti kormányrendelettel kibővíti a magyar terrorelhárító szervek jogosítványait, különösen a külföldről érkező vagy külföldi vonatkozású információk begyűjtésében, a nemzetbiztonsági szolgálatokkal való együttműködésben.

Ezzel úgy módosította a kormány a terrorizmus megelőzés és elhárítás veszélyhelyzeti szabályait, hogy a terrorizmust elhárító szerv a belügyminiszter döntése alapján saját hatáskörben vagy a hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálattal együttműködve meghatározott feladata ellátásához szükséges, külföldre vonatkozó, valamint külföldi eredetű információkat szerezhet be. A jogszabály szövege megjegyzi, hogy „a rendelet az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, a terrorfenyegetettség területén gyorsan változó helyzetre figyelemmel állapít meg rendelkezéseket”. Illetve a belügyminiszter vagy a külügyminiszter döntése alapján speciális képességeivel külföldön Magyarország biztonsági, bűnüldözési érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet láthat el.