Harry herceg váratlanul felbukkant Ukrajnában, megígérte, hogy segíteni fog a háborús sérülteken

Meglepetésszerűen Kijevbe látogatott Harry herceg, egy olyan szervezet meghívására, amely háborús sérülteket támogat. A sussexi herceg azt mondta, „mindent meg akar tenni” a sérült katonák felépülésének segítése érdekében.

A herceg Lengyelországba repült, majd onnan vonattal érkezett pénteken az ukrán fővárosba, sajtóinformációk szerint sűrű programja lesz, de hivatalosan nem közölnek részleteket erről a programról estig.

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu via AFP

A Guardian úgy tudja, útja egyik célja, hogy új terveket vázoljon fel a háborús sérültek rehabilitációs programjára. A lap szerint Harry herceghez csatlakoznak Invictus Games nevű alapítványának tagjai is - ez az a szervezet, amelyet ő alapított még 2014-ben, hogy sebesült veteránokat támogasson abban, hogy sporteseményeken indulhassanak. Egy ukrán csapat különleges engedélyt kapott Volodimir Zelenszkij elnöktől a játékokon való részvételre 2022-ben, alig néhány hónappal az orosz invázió kezdete után.

A Superhumans nevű, háborús sérültek rehabilitációjával foglalkozó szervezet a BBC-nek megerősítette a látogatás hírét. Harry áprilisban már tett egy látogatást Lvivben, de most először vizitált Kijevben.

Amióta Oroszország lerohanta Ukrajnát, több tízezer katona szerzett olyan súlyos sérüléseket, amelyek végtag-amputációkhoz vezettek - pontos számokat azonban az ukránok nem közölnek a sérülésekről.

A sussexi herceg pénteki látogatásra azután került sor, hogy Archewell nevű jótékonysági alapítványa szerdán bejelentette, hogy 500 000 dollárt (167 millió forint) adományozott sérült ukrajnai és gázai gyerekeket támogató projektekre.