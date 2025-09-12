Súlyos fegyházbüntetést kér az ügyészség a gyerekeket abuzáló óvodai asszisztensre

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz egy 28 éves óvodai alkalmazottal szemben, aki a vád szerint két kisgyerek sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el - áll az ügyészség közleményében.

A vád szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában, többek között a közös játék, az étkeztetés, a gyermekek délutáni felügyelete is a feladatai közé tartozott. Ezalatt a felügyeleti jogkörével visszaélve több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket.

A férfi a 2022-2023. években két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül. A Fővárosi Főügyészség a férfit a felügyelete alatt álló gyerekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg, és súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.

2024 márciusában szexuális kényszerítés bűntettének gyanúja miatt vették őrizetbe a Gazdagréti Szivárvány Óvoda egyik dolgozóját, letartóztatták majd elmegyógyintézetbe szállították, ahonnan később kiengedték. Mint kiderült, a férfi hat éven keresztül dolgozott az óvodában. Az újbudai önkormányzat kinevezett egy vizsgálóbiztost, az óvoda vezetőjét pedig felfüggesztették a munkavégzés alól.