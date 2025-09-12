Súlyos fegyházbüntetést kér az ügyészség a gyerekeket abuzáló óvodai asszisztensre

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fegyházbüntetést indítványoz egy 28 éves óvodai alkalmazottal szemben, aki a vád szerint két kisgyerek sérelmére is szexuális bűncselekményt követett el - áll az ügyészség közleményében.

A vád szerint a férfi óvodapedagógiai asszisztensként dolgozott egy budapesti óvodában, többek között a közös játék, az étkeztetés, a gyermekek délutáni felügyelete is a feladatai közé tartozott. Ezalatt a felügyeleti jogkörével visszaélve több fiúgyermekkel szorosabb kapcsolatot alakított ki, alkalmanként a munkaköre által nem indokoltan is megérintette őket.

A férfi a 2022-2023. években két gyermeket is szexuálisan molesztált ruhán keresztül. A Fővárosi Főügyészség a férfit a felügyelete alatt álló gyerekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolta meg, és súlyos fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt, azzal, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra, valamint tiltsa el a férfit véglegesen minden, kiskorúakat érintő foglalkozástól.

2024 márciusában szexuális kényszerítés bűntettének gyanúja miatt vették őrizetbe a Gazdagréti Szivárvány Óvoda egyik dolgozóját, letartóztatták majd elmegyógyintézetbe szállították, ahonnan később kiengedték. Mint kiderült, a férfi hat éven keresztül dolgozott az óvodában. Az újbudai önkormányzat kinevezett egy vizsgálóbiztost, az óvoda vezetőjét pedig felfüggesztették a munkavégzés alól.

belföld óvodai alkalmazott pedofília szexuális zaklatás Fővárosi Főügyészség óvoda
Kapcsolódó cikkek

Letartóztatták és elmegyógyintézetbe szállították a gazdagréti óvoda szexuális kényszerítéssel gyanúsított dolgozóját

A férfit, akit egy névtelen bejelentő jelentett fel a rendőrségen, pénteken vették őrizetbe.

Rényi Pál Dániel
bűnügy

Felfüggesztették a gazdagréti óvoda igazgatóját, miután az egyik dolgozót szexuális kényszerítés miatt őrizetbe vették

Az ügyben érintett dolgozóra már az előző munkahelyén is érkezett panasz, az önkormányzat most kivizsgálná, hogyan került ezek után ismét gyerekek közelébe.

Diószegi-Horváth Nóra
bűnügy