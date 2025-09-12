„Te is katolikus vagy? Nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít”

Azoknak, akik továbbra sem merik bekapcsolni a tévét – és azoknak is, akik merik, csak eltartott kisujjal füllentik az ismerőseiknek, hogy ők aztán soha nem néznek ilyen szemetet, és kizárólag a natgeo miatt tartották meg a tévékészüléket – itt egy újabb adag szemét az RTL gazdás társkeresőjéből, ahol ha nem is kaptunk egyelőre József gazda-szintű cringefaktort, néhány borzongató mondat végre megérkezett.

„Nagyon fura volt, hogy életemben először átéltem aztat, hogy egy nő vitt el randira” – mondta feszengve a szemétszállítással foglalkozó Krisztián, aki Erika gazdasszony szívét próbálta a legutóbbi adások egyikében meghódítani, miközben répával etettek tevéket és lámákat – amiket Erika emunak nevezett – egy terepjáró platójáról. A tartalmas beszélgetés közben aztán Erika gyorsan belecsapott a közepébe, miután kiderült, hogy Krisztián korábban már volt házas.

– De templomi esküvőd is volt?

– Is-is!

– Akkor el vagy válva valóban?

– El vagyok válva.

– De várjál, érted, hogy miért kérdezem? Hogy pápa-ügyileg...

Szerencsére Krisztián elmagyarázta, hogy polgári és templomi esküvőjük is volt, de utóbbi „csak egy eljátszott dolog volt”. „A püspökségre nem vagyunk bejegyezve” – nyugtatta meg Erikát Krisztián, aki elmondta, hogy azért volt ez így, mert volt felesége „nem volt keresztény, katolikus”, csak református.

– És te katolikus vagy akkor?

– Igen.

– Ez mondjuk elég pozitív. Merthogy én is az vagyok

– nyugodott meg végső soron Erika, aki ezután a kamerának boldogan újságolta: „Krisztiánnal most vagyok azon a szinten, hogy a mai napra ő a szerelmem”.

Majd egy hirtelen váltással a gazdasszony belecsapott a lecsóba, miután Krisztián megkérdezte tőle, hogy „konkrétan” mit keres egy férfiban. „A nyugalmat és a biztonságot” – mondta Erika, hogy rögtön utána közölje: „Nagyon nem szeretem, ha valaki szexuálisan beindít. Mert megzavarja a gondolkozásom, elveszi a kontrollt, és az nem jó, hogy olyan emberekkel beszélgetek esetleg, akiknél nem tudok gondolkodni, és valójában egy tök rossz lenne az egész vele. Aki nem tud megérteni, az csak egy felületi... olyan, mintha egy befizetős szex lenne.” Krisztián pedig, akivel ezek szerint épp most közölték, hogy nem találják vonzónak, lelkesen bólogatott, hogy teljes mértékben egyet ért.

Az igazi borzongás aztán a szerdai adás végére érkezett meg, amikor a nőket vesszőparipán ugráltató Gyurinak végre sikerült lesmárolnia az egyik 19 éves kislányt.

„Nem tudom, hogy mi a teendő. Tehát hogy én nem tudom, hogy... vagy te több kapura rúgsz egyszerre?” – kérdezte közvetlenül a csók után a lány. Mielőtt valaki félreértené, ezen a ponton a 19 éves Szabina nem arra gondolt, hogy Gyuri gazda esetleg biszexuális-e, hanem hogy a többi, hozzá érkezett nővel is szándékozik-e foglalkozni a továbbiakban, vagy már holnap kérnek-e időpontot az anyakönyvvezetőnél.

Miután a lány tovább faggatta, hogy ezek után mi történik majd holnap, hisz ott van rajta kívül három másik lány is, és bár nem mondta ki, de érezhetően arra próbálta rávezetni a férfit, hogy ha már megcsókolta őt, illene a többiektől búcsút venni, Gyuri gazda feszengve megitta az aperolját és elment lefeküdni. Hogy aztán másnap elvigyen randira egy másik 19 évest, és azt is lesmárolja.

Szerencsére a felvidéki Viktor gazdánál is alakulnak közben a dolgok: miután elvitte tereplovaglásra az egyik lányt, beinvitálta egy hidegvizes medencébe, és közölte, hogy mivel ő már ivott, így nem tudja őt visszavinni autóval a lányok szállására, ezért kénytelen lesz vele tölteni az éjszakát. „Meglátjuk, beadja-e a derekát” – mondta ezután a kamerának Viktor, majd becsukták az ajtót, így csak a rajtuk felejtett mikrofonok miatt hallhattuk, ahogy megbeszélik: „Játszadozunk itt... gyógynövényt megkapod te is más módon. Mindenre is jó. Jobb kedved lesz, nem leszel ennyire feszült” – mondta Viktor gazda, és belegondolni se merek, hogy milyen gyógynövényről beszélt, mert erre az volt a trófeákkal teli szobába bekényszerített nő reakciója: „Biztos kisimulna, mert már nagyon rég nem szexeltem.”

Közben bemutatták a tormatermesztéssel foglalkozó Andrást is, aki egy buszmegállóban szedte össze a hozzá érkezett nőket, és mivel képtelen vagyok újra megnézni az alábbi jelenetet, ezért inkább csak iderakom, hogy kezdjen vele mindenki azt, amit szeretne:

És akinek hiányzott József gazda, az a következő részben valószínűleg újra találkozhat vele, mert az előzetes szerint a szintén felsőlajosi Gyuri gazda felhívta őt telefonon, hogy közölje vele, azonnal indul hozzá. Remélhetőleg eperért, nem pedig tanácsokért.