4 millió szórólapot küld szét a Fidesz a Tisza adóemelési terveiről, amelyek Magyar Péterék szerint nem léteznek

POLITIKA
A Fideszből jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldünk szét országszerte, melyeket 10.000 önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatunk az összes háztartásba, minden postaládába – ígérte meg Kocsis Máté frakcióvezető. A Fidesz itt a Tiszát másolja, amely nemrég jelentette be, hogy hétvégétől szintén 10 ezer önkéntessel árasztaná el az országot, hogy reagáljanak Orbán adóemeléses nemzeti konzultációjára.

A fideszes szórólapokon természetesen a Tisza adóemelési tervei szerepelnek, amelyek a Tisza százszor elismételt álláspontja szerint amúgy nem léteznek.

Forintra pontosan kiszámolták
Fotó: Kocsis Máté/Facebook

Orbán Viktor is arról posztolt ma, hogy „Árad a Tisza-adó. A többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adó javaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről.”

Hogy mi ez a fideszes kampány, arról hosszabban értekeztünk nemrég. A mostani adókampány kezdőlövését a kormánypártivá alakított Index dördítette el, amikor augusztus 26-án egy ismeretlen szerzővel publikált cikkben bemutatott egy kétoldalas feljegyzést, amit állítólag a Gazdasági Kabinet készített a Tisza Párt vezetésének a többkulcsos adórendszer bevezetéséről, aminek a felső szintje 33 százalék lenne. A lap azt állította, hogy a papír a Tisza párt adóterveit mutatja be, noha azon semmilyen fejléc, pecsét, aláírás sem volt, és a pártban nem is gazdasági kabinet, hanem gazdaságfejlesztési munkacsoport dolgozik az adóterveken. Ráadásul a dokumentumban a munkacsoport vezetőjének nevét sem sikerült helyesen leírni. Az Index a cikkhez nemhogy a Tisza Pártot nem szólalta meg, de még azzal sem frissítették, hogy Magyar Péter hamisítványnak nevezte a dokumentumot.

A pártvezető azóta újra meg újra kénytelen ismételgetni, hogy „a Tisza-kormány az adócsökkentés kormánya lesz”.

POLITIKA tisza kocsis máté fidesz Tisza-adó társasági adó ingatlanadó orbán viktor szórólap jövedelemadó
gazdaság