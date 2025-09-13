Az ENSZ támogatja a Hamász nélküli önálló palesztin államot

Az ENSZ Közgyűlése megszavazta, hogy támogatja a Hamász nélküli palesztin kormányt egy gondosan kidolgozott kompromisszum részeként, amelynek értelmében az arab államok erősebben ítélik el az Izrael ellen 2023 októberében elkövetett támadást, felszólítanak az izraeli túszok elengedésére, cserébe a palesztin állam melletti kiállásért.

A Guardian szerint a kezdeményezők célja az, hogy megmutassák: Izrael és az Egyesült Államok elszigetelődtek a gázai háború hosszú távú megoldásának ellenzésében, és hogy olyan országok, mint Németország, támogatják azt a megoldást, amelyben a Palesztin Hatóság kormányozza a Ciszjordániát és Gázát.

A Franciaország és Szaúd-Arábia által megfogalmazott, béketervet is tartalmazó dokumentum elfogadására 142 ország igennel, 10 nemmel szavazott, 12 tartózkodott. A nemet mondók között ott van Izrael, az Egyesült Államok és Magyarország is.

Izrael két éve kritizálja, hogy a Közgyűlés – és a Biztonsági Tanács - nem képes elítélni a Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni támadásait, a Franciaország és Szaúd-Arábia által megfogalmazott dokumentum viszont egyértelműen fogalmaz: „Elítéljük a Hamász által október 7-én polgári személyek ellen elkövetett támadásokat”.

A dokumentum, amelyet júliusban 17 állam, közöttük több arab ország már aláírt, hangsúlyozza: a gázai háború befejezésekor a Hamásznak le kell mondania a Gázai övezet feletti hatalomgyakorlásról, és át kell adnia a fegyvereit a Palesztin Nemzeti Hatóságnak, a nemzetközi közösség támogatásával, a szuverén és független palesztin állam céljának megfelelően.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A szavazás „kifejezi a népünknek kedvező nemzetközi akaratot, és fontos szakasz a megszállás befejezése és egy palesztin állam megvalósulása felé vezető úton” – írta Huszein es-Sejk palesztin alelnök az X-en. „Együttesen egy, a béke felé vezető, visszafordíthatatlan utat jelölünk ki” – reagált a nyilatkozat elfogadására Emmanuel Macron francia elnök.

Izrael viszont fel van háborodva. Oren Marmorstein külügyi szóvivő bírálta „a valóságtól elszakadt politikai cirkuszt”, és elutasította a „szégyenletes” nyilatkozatot.

A szavazást néhány nappal a Párizs és Rijád társelnökletével szeptember 22-én az ENSZ-ben a palesztin kérdésről tartandó csúcstalálkozó előtt tartották, amelyen Emmanuel Macron ígérete szerint el kívánja ismerni a palesztin államot. A New York-i nyilatkozat szorgalmazza, hogy vessenek véget a gázai háborúnak, és „igazságos, békés és tartós módon rendezzék az izraeli-palesztin konfliktust, amely a kétállami megoldás tényleges megvalósításán alapszik”. A tűzszünetet illetően a dokumentum támogatja egy „ideiglenes, nemzetközi stabilizációs misszió” felvonultatását Gázában, hogy „biztonsági garanciákat” nyújtson Palesztinának és Izraelnek. (Guardian, MTI)